Los amantes de las hamburguesas están de suerte: llega un nuevo campeonato gastronómico a Castellón
El evento, que ya ha pasado por varias ciudades españolas, contará con la participación de dos propuestas locales, Hot! Burger y Fast Burger
Un pueblo de Castelló se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos más esperados de la temporada. Burger Manía, el macroevento itinerante organizado por Discovery Producciones, aterriza este jueves en la provincia.
La cita reunirá a algunos de los mejores food trucks del país, con propuestas llegadas desde distintos puntos de España como León, Asturias, Madrid o Valencia. Entre las firmas participantes destacan también dos propuestas castellonenses: Hot! Burger y Fast Burger.
Vinaròs será quien acogerá el evento. Empezará el 21 de mayo en la plaza de toros de la localidad y se prolongará hasta el domingo 31 de mayo, con apertura de jueves a domingo y acceso libre hasta completar aforo.
Durante estos días, los amantes de las hamburguesas podrán disfrutar de una experiencia gourmet al aire libre con más de 20 variedades diferentes, que competirán en un campeonato en el que el público tendrá un papel protagonista. Los asistentes podrán degustar las distintas creaciones y votar por sus favoritas. Las hamburguesas más votadas pasarán a una gran final, que se celebrará en un evento especial con sorpresas.
Las hamburguesas estarán disponibles desde 12 euros y habrá opciones para todos los gustos, incluidas alternativas para personas celíacas y menú infantil, pensado para que los más pequeños también puedan formar parte de la experiencia.
Además de la oferta salada, Burger Manía contará con propuestas dulces para completar la visita. El evento incluirá food trucks especializados en tartas de queso y gofres caseros con diferentes toppings, entre ellos fresas naturales. También estará presente Fresanto, con sus populares fresas con chocolate.
La organización destaca que Burger Manía no es solo un festival gastronómico, sino también un plan familiar completo, con música en directo, ambiente animado y un espacio cómodo y seguro para disfrutar de la mejor hamburguesa de la temporada.
El evento llega a Vinaròs tras haber pasado con éxito por numerosas localidades como Ferrol, Palma de Mallorca, Manacor, o Tarragona, entre otras.
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