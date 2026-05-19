Del autocuidado a la prevención: Segorbe abre un ciclo dedicado a la salud de las mujeres

Segorbe vuelve a poner el foco en la salud de las mujeres con la segunda edición de su ciclo de conferencias, una programación que nace en torno al Día Europeo de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora el 28 de mayo, y que se desarrollará hasta el 18 de junio.

Tras la buena acogida de la primera edición, el Ayuntamiento ha preparado un nuevo calendario de actividades pensado para hablar de bienestar, autocuidado, prevención y salud femenina desde diferentes miradas. La propuesta combina talleres, conferencias, una proyección documental, una masterclass y hasta un espectáculo-conferencia, con el objetivo de acercar información útil y generar espacios de reflexión compartida.

Cartel con las conferencias. / Mediterráneo

El ciclo arrancó el pasado 12 de mayo con un tono distendido y humorístico de la mano de la educadora social y creadora del proyecto educativo Pupitre Rojo, Estela Buenaventura García, que ofreció la ponencia “Sexualidad en la Mujer”, bajo el subtítulo “Recuperar la relación con nuestro cuerpo, nuestros ciclos y el placer”.

A partir de ahí, la programación continuará con profesionales especializadas en distintos ámbitos vinculados a la salud integral de las mujeres. La iniciativa busca poner en valor las aportaciones de las mujeres en el ámbito sanitario, científico y divulgativo, además de ofrecer herramientas para mejorar el conocimiento sobre el propio cuerpo, los cuidados y la prevención de enfermedades específicas.

También se abordarán cuestiones relacionadas con la perspectiva de género en la salud, la igualdad de oportunidades y los factores sociales y ambientales que influyen en el bienestar de las mujeres a lo largo de su vida.

Las próximas citas tendrán lugar a las 18.00 horas en el Salón de Actos del Centro de Salud Integrado Alto Palancia de Segorbe. La primera será el 21 de mayo, con Tatiana de la Paz y el taller “Aprender a decir que no”.

El 28 de mayo, coincidiendo con el Día Europeo de Acción por la Salud de las Mujeres, se proyectará el documental “Ligmas”, de Lídia Hervàs Pardo. Después se celebrará una mesa redonda con profesionales de la salud, con la participación confirmada de Desirée Mena y la posible presencia de compañeras del Centro de Salud Integrado de Segorbe, entidades locales de crianza, psicólogas de salud mental perinatal y otras especialistas.

La programación seguirá el 3 de junio con Merak Moviment, que impartirá la masterclass de biodanza “Me cuido y me dejo cuidar”. El 11 de junio será el turno de Mónica Felipe Larralde, con el taller “Mujeres, salud y bienestar: determinantes sociales y ambientales de la salud de las mujeres”.

El ciclo finalizará el 18 de junio con el espectáculo-conferencia “Molestias Clównicas”, una propuesta que cerrará esta segunda edición con un formato más escénico y divulgativo.

Con esta programación, Segorbe consolida una cita que invita a hablar de salud, cuidado, diversidad e igualdad de una forma cercana, participativa y pensada para todas las etapas de la vida.