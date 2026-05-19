Benicàssim mira a septiembre para el inicio de las obras del futuro Eurosol

El futuro Eurosol Beach encara la recta final antes de su construcción. La propiedad prevé iniciar las obras en septiembre, una vez superado el verano, si los últimos pasos avanzan según lo previsto. Si bien en un principio, la intención era empezar los trabajos a finales de este año, finalmente, todo apunta a que comenzarán tras el periodo estival. El proyecto se encuentra ahora en fase de cierre de presupuestos y adjudicación de la obra, que se contratará con empresas constructoras de la zona.

El nuevo complejo permitirá recuperar uno de los enclaves más emblemáticos del litoral de Benicàssim, situado entre els Terrers y Heliópolis, donde el antiguo edificio fue demolido a finales de 2023. Desde entonces, la parcela permanece vallada y sin actividad visible, a la espera de culminar una larga tramitación urbanística y administrativa. El nuevo complejo aspira a recuperar el carácter emblemático que tuvo en el pasado, con un diseño contemporáneo, integrador y sostenible.

La actuación contempla varios restaurantes con propuestas gastronómicas diferentes y complementarias, además de un roof top con vistas al Mediterráneo.

El proyecto mantiene además la creación de una plaza pública de unos 700 m2 abierta al mar, concebida para mejorar la conexión entre el paseo marítimo y la playa y generar un espacio más amable, accesible y atractivo para vecinos y visitantes.

En el plano administrativo, el expediente encara sus últimos pasos vinculados a Costas y a la autorización definitiva de las actuaciones previstas en la parcela. La tramitación llega después de la aprobación de la modificación puntual del PGOU, necesaria para adaptar la ordenación del solar a la normativa vigente, que el consistorio validó en noviembre de 2024 después de más de tres años de procedimiento.

Impulso turístico

El Eurosol Beach aspira a convertirse en uno de los proyectos gastronómicos y turísticos más relevantes de Benicàssim, con la vocación de impulsar la dinamización turística y económica de la zona y consolidar el municipio como destino de excelencia en la costa castellonense.

Su construcción supondrá un nuevo impulso para esta franja del litoral, que ya ha vivido en los últimos años la apertura de restaurantes y nuevos alojamientos, y que ahora se prepara para recuperar uno de sus espacios más reconocibles en esta privilegiada parcela a primera línea de mar.

Muy cerca, a pocos metros, se ultiman las obras del nuevo hotel Core Suites Azor, de Intelier Hotels & Suites, que abrirá previsiblemente a finales de este año sobre los terrenos donde antiguamente se encontraba el mítico Azor, junto a la playa de Heliópolis, en una avenida Gimeno Tomás en plena expansión con la construcción de diversas promociones de viviendas.

Este proyecto de la cadena hotelera integrada en Nealis Hospitality, el área de alojamiento, restauración y ocio de Nealis (nuevo naming del Grupo Gimeno) contará con 110 apartamentos suites y se alejará del concepto de hotel tradicional para ofrecer una fórmula híbrida que combina la comodidad de un apartamento con los servicios propios de un hotel premium. Se trata de una propuesta está especialmente pensada para familias y grupos deportivos, con el objetivo de atraer estancias más largas y un perfil de visitante vinculado al turismo activo y experiencial.

La iniciativa privada, junto a la renovación de espacios públicos, está contribuyendo a redefinir el perfil turístico y gastronómico de esta parte de Benicàssim.