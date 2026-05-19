Burriana prorroga hasta 2027 el Plan de Igualdad del personal municipal
El Ayuntamiento busca evitar un vacío normativo asegurando la continuidad de las medidas hasta la aprobación del III Plan
El Ayuntamiento de Burriana ha acordado llevar al próximo Pleno extraordinario la prórroga de la vigencia del II Plan de Igualdad del Personal del Ayuntamiento de Burriana 2022-2026. Esta decisión, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Interior, Recursos Humanos y Bienestar, extiende la validez del documento actual hasta junio de 2027.
Dicha propuesta responde a la necesidad de adaptar la planificación municipal a la normativa vigente, concretamente al Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que las Administraciones Públicas deben aprobar un Plan de Igualdad al inicio de cada legislatura. Dado que el II Plan de Igualdad finalizaba inicialmente en marzo de 2026, el consistorio de la capital de la Plana Baixa ha optado por esta prórroga para asegurar que no exista un vacío normativo hasta que la administración resultante del próximo mandato apruebe el III Plan de Igualdad.
El acuerdo subraya que muchas de las medidas contempladas en el plan actual siguen teniendo plena vigencia y son fundamentales para garantizar el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la administración local. El Plan establece objetivos estratégicos para la promoción de la igualdad de trato y la eliminación de cualquier tipo de discriminación laboral en el empleo público, sirviendo además como modelo de gestión para el resto de la sociedad. El acuerdo una vez se haya aprobado será comunicado a la Comisión de seguimiento del II Plan de Igualdad y se publicará en el portal del empleado para conocimiento de toda la plantilla municipal.
La concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha destacado que “este ejecutivo municipal está comprometido con la igualdad entre nuestros trabajadores y trabajadoras todos los días del año.Por su parte, Monfort, ha añadido que “es fundamental que la administración pública sea un ejemplo de justicia y equidad, y con esta medida garantizamos que las estrategias y objetivos que ya están funcionando sigan vigentes hasta que se inicie el próximo mandato”.
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