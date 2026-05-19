El Día Internacional de los Museos refuerza a l’Alcora como gran referente de la cerámica contemporánea

L’Alcora celebró ayer, lunes, el Día Internacional de los Museos con una visita comentada a la exposición del 43º Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora (CICA 2026), una actividad incluida en la programación de Maig Ceràmic que ha permitido al público descubrir con mayor profundidad las obras finalistas de esta edición.

La visita, celebrada por la tarde estuvo guiada por Antonia Navarro Quílez, doctora en Historia del Arte y profesora de Historia de la Cerámica de la Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora (ESCAL), quien ofreció una explicación artística y conceptual de varias de las piezas expuestas, acercando a las personas asistentes los procesos creativos, las técnicas y los discursos contemporáneos presentes en el certamen.

Desde el Ayuntamiento de l’Alcora han valorado muy positivamente la acogida de la actividad y han destacado “la importancia de abrir la cerámica contemporánea a toda la ciudadanía mediante propuestas divulgativas que ayudan a comprender y disfrutar todavía más de las obras”.

Las cifras de la exposición

La exposición del CICA 2026 reúne 42 piezas seleccionadas entre las 472 obras presentadas por 321 ceramistas nacionales e internacionales, unas cifras que vuelven a confirmar la proyección y el prestigio internacional del certamen.

El primer premio, dotado con 7.000 euros y patrocinado por el Ayuntamiento de l’Alcora, fue concedido al artista chino Zehan Du por la obra Hollowed-out divinity.

El segundo premio, de 5.000 euros y patrocinado por la Diputación Provincial de Castellón, recayó en Mariya Alipieva Lazarova por la obra Body poetry.

El tercer premio, dotado con 3.000 euros fue para Almudena Lobera por la obra Las trayectorias que una catástrofe dibuja en secreto.

Asimismo, el jurado otorgó dos menciones de honor a Marta Armada, por Equilibrium I, y a Xiao Daixian, por Inner Aureole.

Además, las personas que visiten la exposición podrán participar en la elección del Premio Caixa Rural, dotado con 3.000 euros y patrocinado por la entidad local, que será otorgado mediante votación popular tras la clausura de la muestra.

La exposición puede visitarse hasta el próximo 6 de septiembre en el Museu de Ceràmica de l’Alcora.

El CICA no solo se ha consolidado como uno de los concursos de cerámica contemporánea más prestigiosos de Europa, sino que además ha permitido crear, a lo largo de más de cuatro décadas, una de las colecciones de cerámica contemporánea más importantes del continente.

Gracias a las obras incorporadas edición tras edición desde la creación del certamen en 1981, el Museu de Ceràmica de l’Alcora cuenta hoy con un valioso fondo artístico que refleja la evolución de la cerámica de autor y las principales tendencias creativas internacionales.