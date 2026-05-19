Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero imputadoHuelga educativaIncendio AlmassoraCierre de un gigante textilLas PlanasPrograma fiestas Vila-real hoyColas en LidlTráfico endurece la ITV
instagramlinkedin

La escapada de junio en Castellón con tapas, patrimonio, naturaleza y comercio local

Un fin de semana para saborear el territorio, descubrir rincones históricos y disfrutar de planes al aire libre para todos los públicos

Imagen de archivo de la feria de comercio y artesanía.

Imagen de archivo de la feria de comercio y artesanía. / Turisme Comunitat Valenciana

Concha Marcos

El Día de la Mancomunidad Espadán Mijares se celebrará el sábado 6 y domingo 7 de junio en Argelita, junto a la XIV Feria del Comercio y Turismo comarcal. La cita reunirá gastronomía, patrimonio, comercio local, naturaleza, música y actividades familiares en un completo programa para disfrutar del interior de Castellón.

5 planes que no te puedes perder

🛍️ 1. Recorrer la Feria del Comercio y Turismo

La feria arrancará el sábado a las 11:30 horas en la Plaza de la Iglesia, con la música de la Escola de Dolçainers i Tabaleters de Tales. Durante el fin de semana, será un escaparate para el comercio local, la artesanía y el turismo comarcal.

🏰 2. Descubrir el patrimonio histórico

El sábado habrá visitas guiadas gratuitas a la Torre Redonda, la Torre Cuadrada y la Iglesia, de 11:30 a 15:00 horas. Además, a las 13:00 horas se inaugurarán los restos arqueológicos del antiguo palacio de Ceyt Abu Ceyt.

🌿 3. Disfrutar de actividades en familia

La carpa Habilinatura ofrecerá cuentacuentos, talleres creativos y propuestas para vivir en familia, como “El secreto de Argelita”. El domingo continuarán la zona de juego, lectura y espacio creativo, junto a rocódromo, hinchables y karts en la zona del río.

🏃 4. Vivir la Canaleta Trail

El sábado comenzará con la Canaleta Trail, cuya salida será a las 8:00 horas. Por la tarde, la zona polideportiva acogerá el concierto de Mad Dogs & Englishman, organizado por la carrera.

Noticias relacionadas y más

🍴 5. Saborear la Ruta de la Tapa

El domingo a las 12:30 horas se presentará la Ruta de la Tapa, que recorrerá diferentes municipios de la Mancomunidad hasta finales de junio. La cita contará con vermut musical, la voz de Sofía y un showcooking de Sergio Gallén, creador de contenido gastronómico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un adolescente de Castellón, uno de los tres alumnos del mundo que consigue el nivel C1 de inglés con 12 años: Sin clases particulares ni academias
  2. El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
  3. El parque acuático que estrenará Castellón este verano ya tiene fecha de apertura
  4. Máximo, el primer bebé nacido en casa en 67 años en una pedanía de Castellón de solo 25 vecinos
  5. Un joven de Castellón conquista ‘La Voz Kids’ y entra en el equipo de Edurne
  6. El taller de 'espardenyes' del interior de Castellón que ha conquistado la artesanía valenciana: “Somos la cuarta generación”
  7. Una plaza única en la provincia de Castellón cumple 75 años y estrena voz
  8. Adiós a la interinidad del puerto de Alcossebre: 35 años de concesión y una inversión que podrá superar los 17 millones

Argelita reúne tapas, patrimonio, naturaleza y comercio local el 6 y 7 de junio

Argelita reúne tapas, patrimonio, naturaleza y comercio local el 6 y 7 de junio

Del autocuidado a la prevención: Segorbe abre un ciclo dedicado a la salud de las mujeres

Nules adecúa sus playas para el verano y vuelve a reclamar al Gobierno la regeneración pendiente

Nules adecúa sus playas para el verano y vuelve a reclamar al Gobierno la regeneración pendiente

El futuro auditorio de Vinaròs supera un trámite clave con el apoyo unánime del pleno

El futuro auditorio de Vinaròs supera un trámite clave con el apoyo unánime del pleno

Burriana prorroga hasta 2027 el Plan de Igualdad del personal municipal

Burriana prorroga hasta 2027 el Plan de Igualdad del personal municipal

El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: "Mis padres tienen un apartamento"

El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: "Mis padres tienen un apartamento"

Los amantes de las hamburguesas están de suerte: llega un nuevo campeonato gastronómico a Castellón

Los amantes de las hamburguesas están de suerte: llega un nuevo campeonato gastronómico a Castellón

Segorbe repara e impermeabiliza la cubierta del pabellón para evitar filtraciones

Tracking Pixel Contents