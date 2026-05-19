La escapada de junio en Castellón con tapas, patrimonio, naturaleza y comercio local
Un fin de semana para saborear el territorio, descubrir rincones históricos y disfrutar de planes al aire libre para todos los públicos
El Día de la Mancomunidad Espadán Mijares se celebrará el sábado 6 y domingo 7 de junio en Argelita, junto a la XIV Feria del Comercio y Turismo comarcal. La cita reunirá gastronomía, patrimonio, comercio local, naturaleza, música y actividades familiares en un completo programa para disfrutar del interior de Castellón.
5 planes que no te puedes perder
🛍️ 1. Recorrer la Feria del Comercio y Turismo
La feria arrancará el sábado a las 11:30 horas en la Plaza de la Iglesia, con la música de la Escola de Dolçainers i Tabaleters de Tales. Durante el fin de semana, será un escaparate para el comercio local, la artesanía y el turismo comarcal.
🏰 2. Descubrir el patrimonio histórico
El sábado habrá visitas guiadas gratuitas a la Torre Redonda, la Torre Cuadrada y la Iglesia, de 11:30 a 15:00 horas. Además, a las 13:00 horas se inaugurarán los restos arqueológicos del antiguo palacio de Ceyt Abu Ceyt.
🌿 3. Disfrutar de actividades en familia
La carpa Habilinatura ofrecerá cuentacuentos, talleres creativos y propuestas para vivir en familia, como “El secreto de Argelita”. El domingo continuarán la zona de juego, lectura y espacio creativo, junto a rocódromo, hinchables y karts en la zona del río.
🏃 4. Vivir la Canaleta Trail
El sábado comenzará con la Canaleta Trail, cuya salida será a las 8:00 horas. Por la tarde, la zona polideportiva acogerá el concierto de Mad Dogs & Englishman, organizado por la carrera.
🍴 5. Saborear la Ruta de la Tapa
El domingo a las 12:30 horas se presentará la Ruta de la Tapa, que recorrerá diferentes municipios de la Mancomunidad hasta finales de junio. La cita contará con vermut musical, la voz de Sofía y un showcooking de Sergio Gallén, creador de contenido gastronómico.
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