La escapada de junio en Castellón con tapas, patrimonio, naturaleza y comercio local

El Día de la Mancomunidad Espadán Mijares se celebrará el sábado 6 y domingo 7 de junio en Argelita, junto a la XIV Feria del Comercio y Turismo comarcal. La cita reunirá gastronomía, patrimonio, comercio local, naturaleza, música y actividades familiares en un completo programa para disfrutar del interior de Castellón.

5 planes que no te puedes perder

🛍️ 1. Recorrer la Feria del Comercio y Turismo

La feria arrancará el sábado a las 11:30 horas en la Plaza de la Iglesia, con la música de la Escola de Dolçainers i Tabaleters de Tales. Durante el fin de semana, será un escaparate para el comercio local, la artesanía y el turismo comarcal.

🏰 2. Descubrir el patrimonio histórico

El sábado habrá visitas guiadas gratuitas a la Torre Redonda, la Torre Cuadrada y la Iglesia, de 11:30 a 15:00 horas. Además, a las 13:00 horas se inaugurarán los restos arqueológicos del antiguo palacio de Ceyt Abu Ceyt.

🌿 3. Disfrutar de actividades en familia

La carpa Habilinatura ofrecerá cuentacuentos, talleres creativos y propuestas para vivir en familia, como “El secreto de Argelita”. El domingo continuarán la zona de juego, lectura y espacio creativo, junto a rocódromo, hinchables y karts en la zona del río.

🏃 4. Vivir la Canaleta Trail

El sábado comenzará con la Canaleta Trail, cuya salida será a las 8:00 horas. Por la tarde, la zona polideportiva acogerá el concierto de Mad Dogs & Englishman, organizado por la carrera.

🍴 5. Saborear la Ruta de la Tapa

El domingo a las 12:30 horas se presentará la Ruta de la Tapa, que recorrerá diferentes municipios de la Mancomunidad hasta finales de junio. La cita contará con vermut musical, la voz de Sofía y un showcooking de Sergio Gallén, creador de contenido gastronómico.