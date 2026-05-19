Juegos, diversión y actividades acuáticas: Almassora piensa en los niños estas fiestas

El Ayuntamiento de Almassora, a través de la Concejalía de Fiestas, y la Junta Local de Fiestas, ha ideado un programa de actos en honor a la Mare de Déu del Roser pensando en todos los públicos con especial guiño a los más pequeños de la casa. Así, todos los días de festejos los niños pueden disfrutar de divertidas actividades totalmente gratuitas.

De este modo, por las tardes, a las 18.30 horas, siempre tienen actividades infantiles. Este martes estaban programadas en la plaza España, mientras que el miércoles se instalarán en la plaza Víctimas del Terrorismo, el jueves en la plaza Botànic Calduch, el viernes y sábado volverán a la plaza España.

Trashumancia urbana

Otro de los actos que se ha programado pensando en un público infantil es la trashumancia urbana de ganado mestizo, patrocinada por la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora (APTA) prevista el sábado 23, tras la exhibición de los astados de la tarde, que transcurrirá por la calle San Vicente.

En la cena de pa i porta del viernes, además de orquesta, también habrá parque infantil para amenizar la velada.

El colofón de las fiestas patronales para los más pequeños llegará el domingo con la celebración del Dia del Xiquet. A partir de las 11.00 horas habrá multitud de actividades infantiles acuáticas de acceso libre y se repartirá un almuerzo a todos los inscritos. La jornada transcurrirá en el parking de la piscina municipal.

Refuerzo del servicio de limpieza viaria

El Ayuntamiento de Almassora ha reforzado el servicio de limpieza viaria con motivo de las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria con el objetivo de mantener las calles del municipio en las mejores condiciones durante estos días de gran afluencia y actividad festiva.

El dispositivo especial contempla un incremento de personal y medios, además del adelanto del inicio de la jornada de los operarios a las 04.00 horas para que, desde primera hora de la mañana, las calles estén preparadas para el desarrollo de los diferentes actos programados.

Desde el consistorio se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para mantener limpio el municipio, insistiendo en la prohibición de dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o abandonarlas en la vía pública.