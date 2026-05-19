El objetivo es comenzar las obras esta legislatura
El futuro auditorio de Vinaròs supera un trámite clave con el apoyo unánime del pleno
La infraestructura cultural contará con financiación europea para cubrir el 60% de la inversión y una capacidad de hasta 788 espectadores
El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado por unanimidad en un pleno extraordinario el proyecto del futuro auditorio-teatro de la ciudad, una infraestructura cultural largamente reivindicada y que el equipo de gobierno (PP, PVI y Vox) considera estratégica para el desarrollo urbano y cultural del municipio.
El vicealcalde, Juan Amat, defendió el proyecto asegurando que el nuevo ejecutivo municipal ha convertido el auditorio en una “prioridad” desde el inicio de la legislatura. Durante su intervención, destacó que la aprobación del proyecto permitirá iniciar las obras antes de finalizar el mandato si se cumplen los plazos previstos.
Amat definió la futura instalación como un edificio “polivalente, inclusivo y pensado para todos”, con capacidad variable de entre 538 y 788 espectadores según la configuración escénica. El proyecto contempla una gran sala adaptable para teatro, conciertos, danza, congresos y otros eventos culturales, además de espacios complementarios como salas multifuncionales, áreas expositivas, camerinos y zonas técnicas.
Fondos europeos
El vicealcalde subrayó además que la actuación cuenta con financiación europea para cubrir el 60% de la inversión y defendió que el proyecto permitirá “poner solución a las carencias históricas en infraestructuras culturales” de la ciudad.
Durante el debate plenario, Juan Amat cargó duramente contra la anterior gestión socialista, a la que acusó de no haber sido capaz de materializar el auditorio durante sus años de gobierno. El dirigente popular aseguró que el anterior ejecutivo “ni siquiera llegó a aprobar un proyecto” y reprochó al PSPV haber anunciado iniciativas culturales sin haberse ni planteado en ningún momento ejecutar esta infraestructura en sus ocho años de gobierno.
Por su parte, el portavoz socialista, Marc Albella, confirmó el voto favorable de su grupo al considerar que el auditorio es una infraestructura necesaria para Vinaròs. Albella defendió que el PSPV siempre ha respaldado las inversiones estratégicas para la ciudad y reiteró el apoyo socialista al proyecto.
Espacio disponible
No obstante, planteó varias dudas sobre la propuesta presentada por el gobierno municipal. Entre ellas, cuestionó el espacio disponible para futuras necesidades culturales, criticó la renuncia a los aparcamientos subterráneos previstos en un anteproyecto anterior y lamentó el coste económico de haber optado por una nueva redacción del proyecto, en lugar de actualizar el ya existente. En su réplica, Juan Amat rechazó que nunca hasta ahora se hubiera aprobado un proyecto de auditorio y aseguró que el futuro auditorio solo ocupará un tercio de la parcela municipal, dejando margen para futuras ampliaciones o nuevos equipamientos culturales. Además, insistió en que el Ayuntamiento no necesitará vender suelo municipal gracias a la financiación obtenida.
El pleno aprobó finalmente un proyecto que el gobierno local considera una de las actuaciones clave de la legislatura y que aspira a convertir el futuro auditorio-teatro en un nuevo referente cultural para Vinaròs.
Amortización de deuda
Por otro lado, en la sesión se aprobó una amortización anticipada de deuda por un importe de 3.335.000 euros. Por parte socialista, Eva Bibián señaló que con esta amortización el equipo de gobierno se ha limitado a cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria, al tener el consistorio 11 millones de remanente, que achacó a la baja ejecución presupuestaria de ejercicios anteriores.
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