El imponente toro de Partido de Resina que Onda 'ficha' para su Fira

Onda ha desvelado este martes ha presentado los primeros protagonistas del cartel taurino de la Fira 2026, que será del 16 al 25 de octubre, con el anuncio de uno de los toros cerriles y uno de los encierros. El Ayuntamiento avanza así algunos de los hierros que compondrán uno de los programas taurinos más esperados de la Comunitat Valenciana y que volverá a situar a la localidad como referencia de los bous al carrer.

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha dado a conocer el fichaje del toro Bellotito, número 18, guarismo 0, de la reconocida ganadería Partido de Resina, heredera del mítico hierro Pablo Romero y considerada una de las divisas con más personalidad y tradición del campo bravo español. Asimismo, también ha presentado uno de los encierros de la Fira, que correrá a cargo de la prestigiosa ganadería La Quinta, uno de los hierros más valorados actualmente por los aficionados por el juego y la seriedad de sus animales.

La elección de ambos hierros ha sido consensuada junto a la Junta de Festes, que ha apostado de manera unánime por incorporar estas reconocidas ganaderías a la programación taurina de la Fira, reforzando así el nivel y la calidad del cartel.

El concejal de Fiestas y miembros de la Junta de Festes han desvelado este martes las primeras confirmaciones del cartel taurino para la Fira d'Onda 2026. / Mediterráneo

En esta línea, Puig ha destacado: “La Fira d’Onda sigue consolidándose gracias a una apuesta firme por la calidad y por mantener viva una tradición profundamente arraigada en nuestra ciudad”. “Trabajamos durante todo el año para confeccionar una programación taurina potente, variada y atractiva, con hierros reconocidos que despiertan expectación entre aficionados de toda España”, ha añadido.

Ganaderías de prestigio

La presencia de Partido de Resina supone incorporar a la Fira uno de los hierros con mayor personalidad y tradición de la cabaña brava española. Su histórica trayectoria y el respeto que genera entre los aficionados convierten cada ejemplar en un gran atractivo dentro de cualquier feria taurina.

Por su parte, La Quinta es una de las ganaderías más valoradas del momento por la seriedad y el comportamiento de sus astados, consolidándose como uno de los hierros habituales en citas taurinas de primer nivel. Su presencia en Onda refuerza la apuesta del municipio por mantener una programación seria, variada y reconocible para el aficionado.

Además, el Ayuntamiento irá desvelando próximamente nuevos toros, encierros y detalles de la programación taurina de la Fira 2026. Toda la información y novedades podrán consultarse a través de fira.onda.es.

Tradición y afición

La programación taurina volverá a reunir a peñas, asociaciones y miles de aficionados durante las fiestas patronales, reforzando el impacto social, cultural y económico de la ciudad. En los últimos años, Onda se ha consolidado como uno de los municipios referentes en el ámbito taurino gracias a una programación cuidada y a la implicación del tejido festivo local, un reconocimiento que se ha visto reforzado con la reciente declaración de la Fira d’Onda como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

En este sentido, desde el Ayuntamiento continúan trabajando de forma coordinada con peñas, entidades y dispositivos de seguridad para garantizar el correcto desarrollo de todos los festejos y seguir ofreciendo una Fira atractiva, participativa y segura para vecinos y visitantes.