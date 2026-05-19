Nules adecúa sus playas para el verano y vuelve a reclamar al Gobierno la regeneración pendiente

Nules ha iniciado la cuenta atrás para dejar sus playas a punto antes del arranque de la temporada estival. El Ayuntamiento acomete diferentes trabajos de mejora y adecuación en el litoral con el objetivo de que los arenales lleguen al verano en las mejores condiciones posibles para vecinos, visitantes y usuarios.

Buena parte de estas actuaciones están centradas en reparar los daños provocados por el temporal Harry. Según ha explicado la concejala de Playas, María José Esteban, algunas de las intervenciones tienen carácter de emergencia para recuperar las zonas afectadas por el temporal, especialmente en aquellos puntos donde el mar se llevó parte del material.

El consistorio destinará más de 30.000 euros solo a la aportación de materiales, a lo que se sumarán otros trabajos asumidos directamente por el Ayuntamiento, como el arreglo de algunas pasarelas. En concreto, se está actuando en la playa les Marines con la aportación de sedimentos, donde también se reparará la pasarela accesible. Las mejoras llegarán igualmente a la zona de la Gola y a la playa Bovalar.

A estas actuaciones municipales se suman los trabajos que está ejecutando el servicio provincial de Costas en las dos celdas de la avenida Illes Columbretes.

La previsión es que las labores estén finalizadas antes del 20 de junio, fecha marcada para el inicio de la temporada de verano en la playa de Nules con la puesta en marcha del servicio de socorrismo y salvamento.

Esteban ha aprovechado para volver a poner sobre la mesa la situación del litoral nuler y reclamar una respuesta más ambiciosa por parte de la administración estatal. La edil ha lamentado la falta de actuaciones en determinadas zonas de la costa y ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá reivindicando una regeneración integral que llegue a todas las playas del municipio.