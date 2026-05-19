Inversión de 20.000 euros
Segorbe repara e impermeabiliza la cubierta del pabellón para evitar filtraciones
Las obras no afectarán a la actividad habitual del recinto deportivo
El Ayuntamiento de Segorbe ha iniciado los trabajos de reparación e impermeabilización de la cubierta del pabellón polideportivo tras detectar un deterioro en el sistema de evacuación de aguas pluviales. La intervención se lleva a cabo de forma preventiva, con el objetivo de evitar que puedan incrementarse las filtraciones en la instalación.
Las obras ya están en marcha y, según ha informado el consistorio, no afectarán a la actividad habitual del pabellón, por lo que los usuarios podrán seguir utilizando el espacio deportivo con normalidad mientras se ejecutan los trabajos.
La intervención cuenta con una inversión de 19.600 euros, financiada íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento.
La alcaldesa, M.ª Carmen Climent, ha destacado que la conservación de los edificios municipales es una labor constante. “El mantenimiento de nuestras instalaciones para que los ciudadanos puedan disfrutarlas en condiciones óptimas es permanente. Segorbe cuenta con un amplio abanico de espacios públicos, por lo que el trabajo de revisión es arduo, pero con esfuerzo y trabajo constante es posible mantenerlos en perfecto estado”, ha señalado.
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