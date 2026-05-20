Acoso escolar, redes y apuestas 'online': policías de toda España analizan en la Vall los riesgos que preocupan en las aulas

La Vall d’Uixó acoge entre este miércoles y jueves unas jornadas nacionales centradas en la prevención de riesgos entre menores y la mejora de la convivencia en los centros educativos. Este intercambio de talleres preventivos de agente tutor reúne a cerca de 40 policías especializados llegados de distintos puntos de España para compartir experiencias, metodologías y herramientas de trabajo en el ámbito escolar.

La inauguración ha contado con la participación de la alcaldesa anfitriona, Tania Baños; la subdirectora de Integración y Convivencia de la Federación Española de Municipios y Provincias; y la responsable de Relaciones Institucionales de la asociación nacional de agentes tutor, Estefanía Navarrete.

Durante su intervención, Baños ha defendido el papel del agente tutor como parte de un modelo de Policía Local cercana, presente en los barrios y en los centros educativos, y basada en la prevención y en una atención más humana. La alcaldesa ha señalado que este programa encaja con la forma en la que la ciudad entiende la convivencia y la seguridad, especialmente como municipio integrado en la red de alcaldes y alcaldesas por la paz.

La alcaldesa, Tania Baños (en el centro), durante su intervención. / Mediterráneo

Baños también ha destacado que la Vall se ha convertido en un referente de buenas prácticas en este ámbito y ha subrayado la importancia de compartir desde el mundo local aquellas iniciativas que pueden ayudar a mejorar la protección de la infancia y la adolescencia.

Durante dos días, las jornadas abordan algunos de los asuntos que más preocupan actualmente en las aulas y fuera de ellas, como el acoso escolar, el uso responsable de las redes sociales, las relaciones tóxicas, las apuestas online, el consumo de drogas, la inteligencia artificial o la aparición de grupos violentos, también desde una perspectiva de género.

Otra foto de la jornada. / Mediterráneo

Entre los participantes destaca el agente tutor de la Vall, Ximo Amiguet, reconocido en 2025 con el premio nacional del programa de agente tutor en la categoría de innovación. Amiguet cuenta con formación específica en protección y detección de riesgos vinculados al acoso escolar, el absentismo, la violencia, el consumo de sustancias y los problemas derivados del uso de las redes sociales.

El encuentro reúne a agentes procedentes de municipios como Torrejón de Ardoz (Madrid), Coslada (Madrid), Madrid, Palma de Mallorca, Sant Josep de sa Talaia (Baleares), Sevilla, Valladolid, Toledo, Molina de Segura (Murcia), Villena (Alicante) o Sant Boi de Llobregat (Barcelona), entre otros.

Con estas jornadas, la Vall d’Uixó refuerza su apuesta por una prevención basada en la proximidad, la coordinación entre instituciones, la comunidad educativa y las fuerzas de seguridad, y la protección de la infancia y la adolescencia ante los nuevos riesgos sociales y digitales.