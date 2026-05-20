Almassora reúne a 1.200 mayores en la entrañable jornada del Dia del Major

Almassora ha celebrado este miércoles una de las citas más entrañables de las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria con el tradicional Dia del Major, que ha reunido a cerca de 1.200 personas inscritas en la plaza Pere Cornell.

La jornada, dedicada a las personas mayores del municipio, se ha desarrollado en este espacio público, donde la apertura de puertas para el reparto de la merienda se ha llevado a cabo partir de las 18.15 horas. El acto forma parte de la programación festiva en honor a la patrona de la ciudad y constituye uno de los encuentros más participativos de las fiestas.

La reina de las fiestas, Martina Caparrós, ha participado en esta cita acompañada por su corte de honor, junto a miembros de la corporación municipal encabezados por la alcaldesa de Almassora, María Tormo.

La corporación municipal y la corte de honor de las fiestas no han faltado. / Erik Pradas

Una tarde dedicada a los mayores

El Dia del Major ha contado con las actuaciones de copla de Arantxa Pons y Mariló, encargadas de amenizar una tarde marcada por el ambiente festivo. La cita ha vuelto a situar a los mayores como protagonistas dentro del calendario de actos de las fiestas patronales.

La alcaldesa ha destacado que el programa de Santa Quitèria, compuesto por cerca de 150 actos, “está pensado para todos los públicos, con actividades dirigidas a vecinos de todas las edades”. En este sentido, Tormo ha señalado que el Dia del Major “es una de las citas más queridas y participativas de las fiestas patronales”.

Durante la velada, la primera edila también ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Almassora “con seguir impulsando propuestas dirigidas a las personas mayores, reconociendo todo lo que han aportado a Almassora a lo largo de su vida”.

Por otra parte, el cartel taurino brindó a los aficionados la exhibición de dos astados de las ganaderías Sergio Centelles y Arcadio Albarrán.

Este jueves, traslado de Santa Quitèria

La programación continuará este jueves con diferentes actos dirigidos a públicos diversos. A las 11:00 horas, la residencia municipal Vicente Vilar Morellá acogerá una experiencia sensorial a través de la danza, a cargo de la maestra Ivana Michlig.

Uno de los momentos destacados llegará a las 20.00 horas con el solemne traslado de Santa Quitèria desde la iglesia del Santísimo Cristo del Calvario hasta la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora. El acto incluirá la tradicional ofrenda floral a la santa y la confección del tapiz, a cargo del Grupo Scout Tramuntana.

La jornada también incluye la actuación musical de El showman del Serrucho en el Mesón del Vino, a las 20.30 horas, el reparto de cremaet para mayores de 18 años en la Junta Local de Fiestas, a las 22:30 horas, y la Fiesta Indalo con DJ Pixo y DJ Sergi Blanch, a partir de las 03:00 horas en el Recinte Fester.