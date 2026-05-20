Arrancan los trabajos para recuperar una de las playas más vulnerables de Castellón

Las obras de reparación y recuperación de los daños provocados por el tren de borrascas que afectó al litoral de Almenara a comienzos de 2026 ya han comenzado en la zona sur de la Playa Casablanca. La actuación está impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, y cuenta con una inversión del Gobierno de España de 390.000 euros.

Los trabajos se centran en una de las áreas más afectadas por los temporales marítimos registrados durante los primeros meses del año y llegan después de que la Generalitat Valenciana autorizara finalmente la intervención, desbloqueando así la situación administrativa que había impedido hasta ahora el inicio de las actuaciones previstas.

Una actuación desbloqueada tras la reclamación municipal

El inicio de las obras da respuesta a una demanda planteada tanto por el Ayuntamiento de Almenara como por los vecinos y usuarios habituales de la playa, que habían mostrado su preocupación por el deterioro sufrido en este tramo del litoral tras los sucesivos episodios de temporal.

La actuación, que está siendo ejecutada por la empresa Becsa, contempla diversas medidas dirigidas a recuperar y proteger el frente litoral. Entre ellas destaca el trasvase de 6.000 metros cúbicos de grava para regenerar la playa y reforzar la zona erosionada por el oleaje.

Asimismo, se procederá a la construcción de un cordón dunar con el objetivo de favorecer la protección natural de la costa y mejorar su capacidad de resistencia frente a futuros temporales.

Regeneración de la playa y mejora del entorno

El proyecto también incluye la creación de una senda litoral situada a unos 200 metros del límite septentrional de la microrreserva, una actuación que permitirá mejorar la accesibilidad y ordenar el tránsito en la zona.

A ello se sumarán trabajos de plantación de tamarindos para reforzar la integración ambiental y contribuir a la consolidación del entorno natural, así como la reparación de apoyos mediante escolleras para aumentar la estabilidad del terreno y minimizar el impacto de la erosión marina.

Además, se llevará a cabo la retirada de las pasarelas de madera dañadas por los temporales, procediendo posteriormente a su reutilización y recolocación en aquellos puntos donde resulte viable. Con ello se pretende recuperar parte de las infraestructuras afectadas y mejorar las condiciones de uso y seguridad en este tramo de la playa.

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, ha destacado que “por fin han podido comenzar estas actuaciones para recuperar la zona más dañada de la Playa Casablanca tras desbloquearse la situación administrativa que impedía el inicio de las obras”.

En este sentido, ha señalado que se trata de una intervención impulsada por el Gobierno de España que permitirá revitalizar un área especialmente castigada por los temporales sufridos a principios de año.

Un primer paso hacia una solución definitiva

La primera edil ha subrayado que estas obras constituyen “una intervención urgente y muy necesaria para avanzar en la recuperación de la playa”, aunque ha insistido en que esta actuación debe entenderse como un primer paso dentro de un proyecto más amplio de estabilización y protección del litoral.

Según ha explicado, el Ayuntamiento de Almenara continúa trabajando de manera coordinada con la Dirección General de Costas para lograr una solución definitiva que garantice la protección de la zona sur de la Playa Casablanca frente a futuros episodios de temporales marítimos.

En esta línea, Pérez ha reiterado la necesidad de impulsar cuanto antes una actuación estructural que permita consolidar de manera permanente este tramo del litoral y reducir la vulnerabilidad de la costa ante fenómenos meteorológicos adversos. Por ello, desde el consistorio se sigue reclamando la máxima celeridad posible tanto en la tramitación administrativa como en la futura ejecución de las medidas definitivas destinadas a asegurar la estabilidad y conservación de la Playa Casablanca.