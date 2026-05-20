Benicàssim refuerza la protección de sus urbanizaciones de montaña frente a incendios forestales

El Ayuntamiento de Benicàssim avanza en la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales, que actualmente se centran en la urbanización de Montornés. Este dispositivo, activo desde 2019, contempla intervenciones durante todo el año en distintos enclaves residenciales situados en zonas de montaña, como La Parreta, Las Palmas, Montornés, Montemolino y El Refugio.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que “los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de las franjas perimetrales permiten reforzar la protección de las urbanizaciones ubicadas en áreas forestales, mejorando la seguridad y reduciendo el riesgo de propagación de incendios”.

Coordinación institucional

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Vanesa Batalla, ha subrayado “la importancia de la coordinación entre administraciones para actuar de manera eficaz en las zonas de interfaz urbano-forestal, espacios especialmente sensibles por su proximidad entre viviendas y masa forestal”.

Las tareas están siendo ejecutadas por una brigada de mitigación, gestionada de forma conjunta por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y la Generalitat Valenciana, en colaboración con el Ayuntamiento de Benicàssim. Los trabajos consisten en desbroces selectivos, podas y retirada de vegetación susceptible de aumentar el riesgo de incendio.

Además, las actuaciones priorizan la conservación de especies vegetales de interés botánico y contemplan la eliminación de residuos acumulados en el entorno.

Próximas actuaciones en el barranco de la Parreta

Asimismo, en breve se iniciarán las tareas de desbroce y poda de la vegetación presente en el barranco de la Parreta, a su paso por el tramo urbano de las urbanizaciones de La Parreta, Las Palmas y Montornés.

Estas actuaciones están asociadas a las ayudas del Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal 2026 de la Generalitat Valenciana.