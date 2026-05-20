Burriana abre la puerta a transformar la antigua cementera del Puerto en un nuevo núcleo residencial y comercial

La transformación de uno de los grandes espacios industriales abandonados de Burriana da un nuevo paso. El Ayuntamiento llevará al pleno extraordinario de este jueves la exposición pública para desarrollar Porto Levante, el proyecto que plantea convertir los terrenos de la antigua fábrica de cemento, junto a la carretera del Puerto, en un nuevo núcleo residencial y comercial con viviendas, zonas verdes, nuevos viales y actividad terciaria.

Se trata de un trámite clave para desbloquear esta actuación urbanística promovida por la mercantil Medios Inmobiliarios de Valencia SL y que afecta a una superficie de cerca de 50.000 m2 situada entre el Camí Fondo, la calle Mossèn Vicent Mussoles y la carretera del Puerto.

La propuesta busca sustituir la actual calificación industrial, considerada obsoleta y en desuso, por un modelo urbano mixto. El planeamiento contempla dos grandes manzanas edificables: una destinada íntegramente a uso residencial y otra que combinará viviendas y actividad comercial. La parte terciaria se ubicará junto a la carretera del Puerto, aprovechando el elevado tránsito de vehículos y peatones de este eje estratégico, mientras que la residencial se situará hacia el Camí Fondo con edificios de hasta tres alturas.

Uno de los aspectos diferenciales del proyecto será la implantación de viviendas bajo el modelo de ‘senior living’, una fórmula residencial orientada a personas mayores que apuesta por espacios adaptados y vida autónoma frente al concepto tradicional de residencia.

La actuación prevé la apertura de un nuevo vial que atravesará longitudinalmente todo el ámbito y conectará con la carretera del Puerto mediante la prolongación de la calle Vicente Ríos Enrique.

Vista del solar de la carretera del Puerto donde se desarrollará el nuevo espacio residencial y comercial. / MEDITERRÁNEO

Comienzo de las obras: a finales de año

La inversión inicial prevista para esta primera fase ronda los 2,5 millones de euros y las obras de urbanización podrían comenzar durante el último trimestre de 2026 si la tramitación administrativa avanza según los plazos previstos.

El expediente ya cuenta con el Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable, aunque la documentación incorpora medidas correctoras frente al riesgo de inundación previstas en el PATRICOVA y acredita la disponibilidad de recursos hídricos para el futuro desarrollo urbanístico.

Una vez el pleno apruebe el inicio de la exposición pública, la documentación podrá consultarse durante 45 días hábiles en la sede electrónica municipal para la presentación de alegaciones, mientras se realizan paralelamente las consultas sectoriales preceptivas a distintos organismos, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha defendido que este trámite supone "avanzar hacia la modernización urbana de Burriana, transformando un suelo industrial completamente obsoleto y en desuso en un espacio dinámico para el desarrollo residencial y comercial".

Asimismo, Trullen ha destacado que la modificación urbanística “mejora sustancialmente la conectividad y la movilidad urbana gracias a la apertura de un nuevo vial de acceso en beneficio de todos los vecinos".