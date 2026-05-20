El Consell destina 180.000 euros a reparar de urgencia las cubiertas de la Escola de la Mar de Burriana

El pleno del Consell ha dado luz verde a la contratación de emergencia de las obras de reparación de las cubiertas de la Escola de la Mar de Burriana, una actuación que contará con una inversión total de 180.844 euros.

La intervención tiene como objetivo solucionar los desperfectos detectados en dos puntos concretos de la cubierta del edificio, donde las recientes lluvias han reactivado filtraciones de agua. Estas goteras afectan directamente a zonas sensibles de las instalaciones, como el área de alojamiento y la sala de instalaciones, por lo que la Generalitat ha optado por tramitar la actuación por la vía de emergencia.

Según ha explicado la administración autonómica, la urgencia de los trabajos está justificada por la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público que presta la Escola de la Mar y preservar la seguridad del edificio. Las filtraciones no solo comprometen el uso normal de los espacios afectados, sino que también pueden poner en riesgo la integridad de las instalaciones eléctricas y de otros equipos ubicados en el inmueble.

Desde el Ayuntamiento también destacan que la actuación permitirá corregir los daños ocasionados por el agua y garantizar la plena seguridad de unas instalaciones que acogen actividades vinculadas al mar, la formación náutica y la convivencia de sus usuarios.

Con esta contratación de emergencia, la Generalitat busca resolver de forma inmediata la situación generada por las lluvias y evitar que los desperfectos puedan agravarse, especialmente en las zonas ocupadas y de servicio del edificio.