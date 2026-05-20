La cuna de la cerámica de Castellón, a punto de renacer: obras en junio y final previsto para 2027

La Real Fábrica de l’Alcora está a las puertas de iniciar una de las intervenciones patrimoniales más importantes de su historia reciente. El edificio fundacional de este enclave, considerado el origen de la tradición cerámica castellonense, comenzará su recuperación previsiblemente durante la segunda quincena de junio, una vez culminen los trámites administrativos previos a la adjudicación definitiva de las obras.

La Mesa de Contratación, tras analizar el informe de valoración de las memorias técnicas presentadas al procedimiento para la adjudicación del contrato, ha propuesto que sea EMR S.L. Estudio Métodos de la Restauración la empresa encargada de ejecutar el proyecto de Recuperación del Edificio Fundacional de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda de l’Alcora, con un presupuesto de 4.481.604 euros.

Vista aérea de la nave fundacional de la Real Fábrica, que se rehabilitará. / Javier Nomdedeu

La decisión llega después del proceso de valoración técnica y administrativa de las ofertas presentadas. A partir de ahora se abrirán los plazos previstos para la publicación de la propuesta, la posible presentación de alegaciones y la posterior adjudicación del contrato. Si todo transcurre con normalidad, las obras podrán arrancar en junio y contarán con un plazo de ejecución de 16 meses, lo que permitiría que estuvieran terminadas a finales de 2027, coincidiendo con la histórica efeméride del 300 aniversario de la Real Fábrica de l’Alcora.

En total, cinco empresas concurrieron al proceso de licitación: Becsa, Civicons, Enrique I. Artola, Estudio Métodos de la Restauración y Llop Proyectos Integrales. La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de l’Alcora, cuenta con una inversión cercana a los 4,5 millones de euros y está financiada mayoritariamente gracias a una subvención de 3,3 millones de euros procedente del Gobierno de España.

El lugar donde la cerámica moderna comenzó a escribirse en el siglo XVIII

El proyecto permitirá recuperar la parte más antigua y sensible del conjunto, construida entre 1726 y 1727, y ligada directamente al nacimiento de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda, que está protegida como Bien de Interés Cultural desde mayo de 2019 y dispone de un Plan Director que analiza en profundidad su trayectoria histórica, su estado de conservación y las futuras líneas de intervención.

Así será la zona fundacional de la Real Fábrica tras su rehabilitación. / Javier Nomdedeu

La actuación contempla trabajos de excavación arqueológica, consolidación estructural, restauración de fachadas y cubiertas, así como la adecuación interior del inmueble para convertirlo en un espacio visitable y de uso sociocultural, de acuerdo con el proyecto técnico promovido por el consistorio.

Además de la recuperación del edificio, la actuación incorpora una importante dimensión urbana con la creación de una nueva plaza pública. Este nuevo espacio permitirá abrir el conjunto histórico a la ciudadanía, mejorar su integración en el entorno y generar un nuevo punto de encuentro y dinamización para el municipio.

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha destacado que “estamos ante un proyecto que hemos trabajado y estudiado con profundidad, y que supone un paso firme para recuperar una parte esencial de nuestra historia y, al mismo tiempo, ponerla al servicio del presente y del futuro del pueblo”. En este sentido, ha subrayado que “la importante financiación conseguida del Gobierno de España ha sido clave para poder hacer realidad una actuación de esta envergadura”.

Asimismo, Falomir ha señalado que “el hecho de que haya habido cinco empresas interesadas en ejecutar esta obra confirma la relevancia y el atractivo de un proyecto que va a marcar un antes y un después en la recuperación de la Real Fábrica”.

L'Alcora està considerada la cuna de la cerámica de España, a través de la Real Fábrica, que en 2027 cumplirá el tercer centenario. / MEDITERRÁNEO

La recuperación de la Real Fábrica del Conde de Aranda, enclave en el que hace casi tres siglos se puso en marcha un proyecto clave para la historia de la cerámica, representa uno de los capítulos más destacados de la cerámica española. En este marco, también sobresale la cada vez mayor presencia de representantes y clientes de la industria cerámica internacional, invitados por firmas locales que consideran este espacio un recurso estratégico para potenciar el valor del producto cerámico de la provincia.