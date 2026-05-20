L'Alcora licita la reforma de la piscina cubierta con una inversión de 269.000 euros

La piscina cubierta municipal de l’Alcora entra en una nueva etapa. El Ayuntamiento ha sacado a licitación el proyecto de reforma y mejora energética de las instalaciones y de la envolvente del edificio, una actuación incluida en el plan de inversiones l’Alcora Creixy orientada a modernizar uno de los servicios deportivos más utilizados del municipio.

La intervención cuenta con un presupuesto de 269.000 euros y un plazo de ejecución previsto de cinco meses desde el inicio de las obras.

Construida en 2002, la piscina cubierta ha sido objeto de distintas mejoras durante los últimos años. No obstante, el paso del tiempo y las condiciones propias de este tipo de instalaciones, marcadas por la humedad y la temperatura, hacen necesaria una actuación más amplia para reforzar su conservación, mejorar su eficiencia y garantizar un funcionamiento más sostenible.

Mejora energética y renovación de la envolvente

El proyecto contempla una intervención integral en diferentes espacios del edificio. Entre las actuaciones previstas destaca la mejora del aislamiento térmico de las fachadas y la renovación de ventanales, con el objetivo de reducir pérdidas energéticas y evitar condensaciones.

También se llevarán a cabo trabajos para proteger la estructura frente a la humedad y alargar la vida útil de la instalación, reforzando elementos esenciales para su conservación.

Imagen de la piscina cubierta de l'Alcora, construida en 2002. / Javier Nomdedeu

Actuaciones en salas técnicas y sistemas de funcionamiento

La reforma de la piscina cubierta de l’Alcora también alcanzará espacios técnicos fundamentales para el funcionamiento diario del servicio, como la sala de filtración, la planta sótano y la sala de máquinas.

En estas zonas se incorporarán nuevos sistemas de ventilación, se renovarán conducciones y se mejorarán las instalaciones térmicas y de agua potable, con el fin de ganar en eficiencia, fiabilidad y facilidad de mantenimiento.

Mejoras para las personas usuarias

Además de las actuaciones técnicas, el proyecto incluye mejoras que tendrán una repercusión directa en las personas usuarias de la piscina cubierta municipal.

Entre ellas figuran la renovación de la sauna, la sustitución del sistema de iluminación del recinto de vasos por tecnología LED, la mejora del muro cortina de la fachada sur y la renovación de distintos elementos de aseos y vestuarios.

La concejala de Deportes, Amparo Segura, ha destacado que esta actuación responde a la voluntad de “seguir cuidando y mejorando unas instalaciones que forman parte del día a día de muchísimas personas de l’Alcora y de otros municipios del entorno”.

Segura ha subrayado que la piscina cubierta es “uno de los servicios deportivos más utilizados del municipio” y que el objetivo es que ofrezca “las mejores condiciones de confort y una mayor eficiencia”.

La edila ha añadido que el proyecto actuará sobre elementos que “muchas veces no se ven, pero que son fundamentales para el funcionamiento del edificio”, al tiempo que tendrá una repercusión directa en la experiencia de las personas usuarias y en la sostenibilidad de la instalación.

Asimismo, ha enmarcado la actuación dentro del plan l’Alcora Creix, con el que el Ayuntamiento continúa impulsando inversiones para mantener y modernizar los espacios públicos del municipio.