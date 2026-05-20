La Oficina de Atención a la Ciudadanía de Nules mejora sus servicios con pago 'on line'

El Ayuntamiento de Nules continúa dando pasos en su compromiso por la modernización administrativa y la transformación digital. Con el objetivo de simplificar y agilizar la relación del vecindario con la Administración Local, la Oficina de Atención a la Ciudadanía ha procedido a la mejora y optimización de diversos procedimientos y trámites electrónicos dentro de la Sede Electrónica.

Pago telemático integrado

La principal novedad de esta actualización es la plena integración del pago telemático. A partir de ahora, las personas usuarias podrán realizar el pago de las tasas o impuestos correspondientes en el mismo momento de tramitar su solicitud, de principio a fin y en una única sesión virtual.

Esta mejora elimina la necesidad de realizar desplazamientos previos a los departamentos municipales del ayuntamiento o a entidades bancarias para validar los abonos. Además, para facilitar el proceso a la ciudadanía, la pasarela de pago electrónico permite abonar las tasas tanto mediante tarjeta de crédito o débito como a través de Bizum.

Trámites ya disponibles

En esta primera fase de implantación, los trámites que ya se encuentran completamente actualizados y disponibles con esta mejora son la declaración responsable para la ejecución de obras menores en suelo urbano, la declaración responsable para la renovación de la autorización para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas, la solicitud de autorización de usos funerarios, inhumaciones, la solicitud de autorización para la colocación de lápidas en nichos del cementerio municipal y la solicitud de certificados de empadronamiento.

Con la renovación de estos servicios, que se encuentran entre los más recurrentes en el día a día del municipio, el Ayuntamiento busca ofrecer una administración disponible las 24 horas, más accesible, cómoda y eficiente, adaptada a las necesidades actuales de los vecinos y las vecinas de Nules.

Desde el Ayuntamiento de Nules, el alcalde, David García, ha avanzado que “éste es solo el inicio de un plan de digitalización más ambicioso, por lo que en breve se irá informando de la incorporación de nuevos trámites que actualmente se encuentran en fase de desarrollo”.