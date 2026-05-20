El evento de lujo que reunirá en un campo de golf de Castellón a los Porsche más exclusivos de Europa

Un campo de golf de Castellón se convertirá durante tres días en punto de encuentro para los amantes del motor de lujo, los vehículos deportivos y las experiencias exclusivas. La Porsche Castellón Xperience’26 reunirá del 22 al 24 de mayo algunos de los modelos más icónicos de la marca alemana en una cita que aspira a situarse entre las grandes referencias europeas del calendario Porsche.

La localidad de Sant Jordi volverá así a ganar protagonismo en el mapa de los grandes eventos vinculados al turismo premium con una exhibición que tendrá como escenario las instalaciones de Panorámica Golf. Hasta allí llegarán aficionados al automovilismo, coleccionistas y visitantes procedentes de distintos puntos de España y de otros países europeos.

Sant Jordi acogerá por tercera edición este evento 'premium'. / Mediterráneo

Durante todo el fin de semana, la programación girará en torno al universo Porsche, con concentraciones de vehículos exclusivos, exhibiciones y actividades relacionadas con el motor, el estilo de vida de alta gama y el atractivo de un enclave turístico ligado al golf, la tranquilidad y las experiencias diferenciales.

El evento supone también un impulso para la imagen de Sant Jordi como destino capaz de atraer visitantes de alto poder adquisitivo y propuestas de primer nivel. Panorámica Golf refuerza con esta cita su papel como uno de los espacios de referencia de la provincia para combinar deporte, turismo y eventos singulares.

Cartel del evento. / Mediterráneo

"Refuerza la proyección turística de Sant Jordi"

El alcalde, Iván Sánchez Cifre, ha destacado que la elección del municipio para acoger la Porsche Castellón Xperience’26 “refuerza la proyección turística internacional de Sant Jordi y confirma el potencial del municipio para acoger eventos de primer nivel vinculados al deporte, el motor y el turismo de calidad”.

El primer edil ha subrayado además que la combinación de Panorámica Golf, la oferta deportiva, la tranquilidad del entorno y la capacidad organizativa del municipio hacen de Sant Jordi un destino especialmente atractivo para este tipo de encuentros internacionales.

La cita reunirá algunos de los Porsche más exclusivos e icónicos de la marca alemana y nace con vocación de consolidarse como una parada destacada dentro del calendario europeo de concentraciones y exhibiciones de vehículos deportivos de lujo.