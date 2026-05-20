Casas vacías y puertas cerradas: el problema que encontró la influencer rural de Castellón Andrea tras mudarse a su pueblo

Andrea pasea con sus animales las calles de un pequeño pueblo del interior de Castellón. Actualmente, la influencer conocida como @andybu_rural cuenta con más de 48.000 seguidores en Instagram, y 22.000 seguidores en Tik Tok. Lleva años disfrutando y defendiendo la vida rural, pero le costó 6 años vivir en el pueblo de Castellón de donde proviene, Villores.

“Me costó muchísimo encontrar vivienda”, explica. Aunque lleva seis años viviendo en Els Ports, la comarca del que Villores es perteneciente, no ha conseguido establecerse en su pueblo hasta hace apenas dos meses. Antes residía en una localidad cercana, Forcall, mientras seguía buscando una casa disponible. Su caso refleja una realidad cada vez más habitual en muchos municipios rurales: hay personas interesadas en vivir allí, pero no encuentran dónde hacerlo.

Andrea asegura que el problema no es únicamente la escasez de viviendas, sino también la dificultad para acceder a ellas. “No hay casas para alquilar”, afirma. Según explica, muchas permanecen cerradas porque los propietarios prefieren no arrendarlas por miedo a desperfectos o porque consideran que el beneficio económico es demasiado bajo. Según Andrea, en el caso de su pueblo, los alquileres rondan entre los 200 y los 300 euros mensuales. “Para ese dinero, mucha gente piensa que no le compensa alquilar y prefiere tener la casa cerrada”, comenta. En su caso, además, tener animales hacía todavía más difícil encontrar una vivienda. “También juego con ese hándicap”, reconoce.

Pese a ello, Andrea considera que el acceso a la vivienda es uno de los principales factores que frenan la llegada de nuevos vecinos al medio rural. Aunque admite que existen otros problemas, como la distancia a hospitales o la falta de servicios, cree que sin viviendas disponibles resulta imposible atraer población joven.

La influencer también pone como ejemplo la dificultad para cubrir determinadas plazas de trabajo en zonas rurales. “Pasa incluso con profesores que no pueden quedarse porque no encuentran vivienda”, señala.

A pesar de todas estas dificultades, Andrea cree que el verdadero reto es cambiar la mentalidad de los pueblos. Considera que muchos municipios todavía no son conscientes de la importancia de facilitar la llegada de nuevos habitantes. “Si la gente no viene a vivir, el pueblo se va a morir”, afirma con claridad.

En su opinión, el envejecimiento de la población obliga a actuar cuanto antes. “La gente mayor va desapareciendo y, si no llega gente nueva, el pueblo desaparece con ellos”, añade. Por eso defiende medidas que ayuden a movilizar viviendas vacías, fomentar el alquiler y construir nuevas casas en aquellos municipios donde prácticamente ya no existe oferta.

Mientras continúa mostrando en redes sociales su día a día rodeada de animales y naturaleza, Andrea se ha convertido también en la voz de una generación que sí quiere vivir en los pueblos, pero que muchas veces se encuentra con una gran barrera: la falta de un lugar al que se le puede llamar hogar.