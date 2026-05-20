Segorbe blindará sus accesos con 23 cámaras inteligentes de lectura de matrículas

El Ayuntamiento de Segorbe licita el contrato para instalar un nuevo sistema de cámaras de vigilancia en las principales rotondas y entradas al municipio. La actuación cuenta con un presupuesto de 98.852,26 euros y busca reforzar el control del tráfico, la seguridad vial y la capacidad de respuesta de la Policía Local ante posibles incidencias.

El proyecto va más allá de la simple colocación de cámaras. Según el pliego técnico, la actuación contempla la incorporación de 23 cámaras ANPR, un sistema de reconocimiento automático de matrículas con tecnología Deep Learning, distribuidas en ocho nuevos nodos estratégicos situados en los accesos principales a Segorbe. Estos dispositivos permitirán controlar entradas y salidas del casco urbano, generar trazabilidad de vehículos en itinerarios urbanos y reducir puntos ciegos en vías de especial interés policial.

Las cámaras se instalarán en puntos como el entorno de Cruz Roja y el Cementerio Municipal, la rotonda de la avenida Constitución, la avenida Juan Carlos I y antigua N-234, el acceso desde la A-23 y Geldo, la rotonda de la avenida Mediterráneo y CV-200 hacia Castellnovo, la CV-2010 hacia Peñalba, la rotonda de Navajas y 50 Caños y el acceso del Camino Viejo de Altura con Tebaida.

Las 24 horas del día

El sistema estará diseñado para funcionar de forma continuada las 24 horas del día, con grabación y visionado permanente. Además, se integrará con la infraestructura municipal ya existente, que actualmente cuenta con un sistema CCTV compuesto por cámaras, servidores de grabación y un videowall en dependencias policiales. El pliego señala que la ampliación exigirá también la implantación de un software profesional de gestión, capaz de permitir búsquedas avanzadas por matrícula, fecha, cámara, sentido de circulación o nivel de confianza de la lectura.

Una de las claves técnicas del proyecto será la creación de una nueva red de comunicaciones para conectar todos los puntos de vigilancia. Para ello se prevé un nuevo nodo troncal en Sisterre, en la zona del campo de fútbol, y el refuerzo del nodo ya existente en San Blas, desde donde se articularán distintos radioenlaces y conexiones de fibra óptica. La solución también contempla sistemas de alimentación mediante red eléctrica, baterías de respaldo y, en algunos puntos, apoyo con energía solar para garantizar la continuidad del servicio.

Ciberseguridad y protección de datos

El proyecto incorpora asimismo requisitos de ciberseguridad, protección de datos y cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, ya que el sistema tratará información sensible como matrículas y datos vinculados a la circulación de vehículos. En este sentido, el pliego prevé medidas como el cifrado de comunicaciones, control de accesos por perfiles, registros de auditoría, señalización obligatoria y políticas de conservación y borrado de datos.

Desde el Ayuntamiento destacan que la actuación permitirá mejorar la seguridad y ofrecer una respuesta más rápida ante cualquier incidencia. “Seguiremos dando pasos en firme para que todas las necesidades de nuestros vecinos y vecinas estén cubiertas de la forma más exhaustiva posible, más cuando se habla de seguridad”, ha señalado la alcaldesa, M.ª Carmen Climent. La primera edil ha subrayado que el consistorio está comprometido con “garantizar el bienestar de los ciudadanos” y que estas cámaras facilitarán que los efectivos puedan actuar “lo más rápido posible ante cualquier infortunio”.

Para financiar la actuación, el Ayuntamiento ha solicitado las ayudas previstas en los fondos Leader del Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria 2023-2027 en la Comunitat Valenciana, dentro de la línea destinada a servicios básicos e infraestructuras en zonas rurales. No obstante, estas ayudas todavía no están resueltas.

Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Estado y estar inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o haber solicitado dicha inscripción. El plazo para concurrir a la licitación permanecerá abierto hasta el 8 de junio.