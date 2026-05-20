Un anciano herido tras caer en un solar sin vallar en Sant Josep de la Vall: «Ha pasado lo que advertimos que podía a pasar»

Hasta cinco instancias llevan presentadas unos vecinos del barrio de Sant Josep de la Vall d'Uixó para solicitar al Ayuntamiento que intervenga de algún modo y obligar a los propietarios de las parcelas sin urbanizar a que las limpien y las vallen «por higiene y por seguridad».

Varios años después de la primera interpelación, ha pasado lo que llevaban tiempo advirtiendo que podía pasar, según denuncian: una persona ha acabado herida tras caer accidentalmente dentro de uno de esos solares.

El de Sant Josep es un barrio residencial ubicado entre el Carbonaire y el Paratge de Sant Josep, que en su totalidad se ha desarrollado en las faldas de la montaña. Está compuesto por viviendas unifamiliares, concentradas en la parte más antigua y dispersas en las áreas de urbanización más reciente. En estas últimas, las casas comparten vecindario con numerosos solares sin edificar.

Esa circunstancia se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de la asociación de vecinos desde su reactivación en el año 2025. Lo que piden al Ayuntamiento es que intervenga para que los propietarios de esas parcelas cumplan las ordenanzas municipales que les obligan, como en cualquier otro entorno urbano de la localidad, a mantenerlas limpias y valladas.

Pero antes de que la asociación de vecinos se hiciera eco de esa demanda, ya había vecinos que, a título individual, habían iniciado un procedimiento administrativo para reclamar la acción del consistorio. Así lo constatan las diferentes instancias a las que ha tenido acceso este periódico, que se remontan al año 2020. En ese momento, advertían de «una plaga de ratas».

De forma insistente, los afectados referían al Ayuntamiento la presencia de los roedores, pero también advertían de la proliferación de vegetación «peligrosa para los niños y en el caso de incendio».

Los denunciantes aseguran que «lo único que nos contestaban era que estaban intentando localizar al propietario para instarle a cumplir con su obligación», pero lamentan que «seis años después, todo sigue igual».

El único cambio ha tenido que ver, según señalan, con el accidente mencionado. Recientemente, un familiar de edad avanzada cayó dentro de unos de los solares y acabó herido leve, «aunque podía haber sido mucho peor».

Detalle de las heridas, de carácter leve, que sufrió el anciano al caer en el solar sin vallar de Sant Josep. / MÒNICA MIRA

Del relato de los hechos dan fe las imágenes de las cámaras de videovigilancia que captaron el momento exacto en el que el anciano pierde el equilibrio al bajar por una de las rampas que dan acceso a las viviendas y acaba precipitándose a la parcela.

«Estuvo al menos diez minutos solo, ensangrentado y desorientado», describe el afectado, que incide en que «si el solar hubiera estado vallado, no habría pasado».

La versión municipal

Desde el Ayuntamiento, tras realizar consulta sobre este hecho puntual, indican que no tienen constancia oficial de ninguna caída, aunque un familiar del herido, residente en Sant Josep, asegura que lo notificó «en el grupo de whatsapp que han habilitado para presentar quejas o notificar incidencias que se produzcan».

En cuanto a las gestiones que se están realizando para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales respecto del mantenimiento de los solares sin edificar, desde el gobierno local explican que «el solar, aunque sea de titularidad privada, debe estar vallado y es algo que se exige a todos los propietarios, al igual que su obligación de mantenerlos limpios».

Rampa de acceso a las viviendas en la que se produjo el accidente que provocó la caída del anciano en el solar de la izquierda de la imagen. / MÒNICA MIRA

En el caso concreto de Sant Josep, aseguran que «se ha trasladado esa obligación a los propietarios de la zona, al igual que en otras áreas urbanas de la Vall donde también hay parcelas sin urbanizar, no ahora, sino de forma periódica, instándoles vía notificación oficial y también de forma verbal cuando hay reuniones».

Para los afectados por el accidente relatado, «es evidente que lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado y por eso pedimos que se haga algo diferente, porque estamos hablando de la seguridad de las personas». Apelan a la posibilidad legal de que el Ayuntamiento intervenga de manera subsidiaria y después repercuta el gasto de la limpieza y vallado de las parcelas a los propietarios.

Reconocen que el consistorio ha actuado para mejorar la seguridad en lo que corresponde a sus competencias directas, con la colocación de una barandilla en el lado contrario de las rampas (como se puede constatar en las imágenes), para evitar posibles caídas a la ladera de la montaña. Una medida «necesaria, pero que es insuficiente si no se vallan los solares, porque el riesgo para cualquier que pasee por esta zona sigue ahí».