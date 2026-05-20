Vinaròs estrena Gastrollagostí para poner en valor el langostino y la cocina local

Vinaròs volverá a convertirse durante todo un mes en uno de los grandes referentes gastronómicos del Mediterráneo con la celebración de las XVIII Jornadas de la Cocina del Langostino, una cita ya plenamente consolidada que se desarrollará del 18 de mayo al 21 de junio y que reunirá a algunos de los restaurantes más destacados de la localidad para homenajear a su producto más emblemático: el langostino de Vinaròs.

La presentación oficial ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, en un acto encabezado por la concejala de Turismo, Mercedes García, y el restaurador Pepe García, quienes pusieron en valor el peso que la gastronomía tiene como motor turístico y económico para la ciudad.

La concejala de Turismo, Mercedes García, y el restaurador Pepe García pusieron en valor el peso que la gastronomía tiene como motor turístico y económico para Vinaròs. / Javier Flores

Durante su intervención, García destacó que estas jornadas son “fundamentales” para seguir consolidando la marca gastronómica de la localidad y reforzar la asociación entre Vinaròs y uno de los productos más reconocidos de la costa mediterránea. “Queremos que se asocie el destino de Vinaròs con el langostino de Vinaròs”, señaló.

En esta decimoctava edición participarán nueve establecimientos de la ciudad, que elaborarán menús especiales donde el langostino será el gran protagonista, tanto en recetas tradicionales como en propuestas más innovadoras y creativas.

Los restaurantes participantes serán Rafel lo Cristalero, NouParada, La Puerta Azul, La Carabassa, Bergantín, La Isla, Nou Gastrobar, Nadiu y Restaurant Hotel Teruel.

Nace Gastrollagostí

La gran novedad de este año será la puesta en marcha de Gastrollagostí, un nuevo festival gastronómico que celebrará su primera edición los días 6 y 7 de junio en la zona ajardinada de Fora Forat.

Durante esas dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de degustaciones gastronómicas ofrecidas por restauradores locales en un ambiente festivo y abierto al público. Además, el festival contará con la participación de productores de km 0, reforzando así la apuesta por los productos de proximidad, la tradición culinaria y la identidad del territorio.