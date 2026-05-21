Almassora rinde honores a Santa Quitèria con cientos de flores en la popular ofrenda

Vecinos y vecinas de Almassora han reeditado su devoción hacia su patrona, Santa Quitèria, en uno de los actos más solemnes y esperados de las fiestas que ahora celebra de lleno la localidad. Y es que la emoción, la tradición y la participación vecinal han caracterizado el traslado de la imagen desde la iglesia del Santísimo Cristo del Calvario hasta la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora. La comitiva ha contado con la presencia de la reina de las fiestas, Martina Caparrós, y su corte de honor, junto al clero, las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa, María Tormo, peñas, collas, asociaciones, centros educativos, particulares, la corte de honor de la Virgen del Rosario y Santa Quitèria y la Junta Local de Fiestas.

La jornada ha culminado con la tradicional ofrenda floral a Santa Quitèria, celebrada a partir de las 20.00 horas. Los participantes han depositado cientos de flores ante la imagen de la patrona en una muestra colectiva de fe y arraigo popular que ha vuelto a poner de manifiesto el vínculo de Almassora con sus tradiciones más profundas.

Uno de los momentos más destacados ha sido la elaboración del tapiz floral a cargo del Grupo Scout Tramuntana, que ha dado forma a una de las imágenes más simbólicas de la celebración. La ofrenda ha convertido el entorno de la parroquia en un espacio de encuentro intergeneracional, con la participación de entidades festivas, religiosas, educativas y vecinales.

Identidad local

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha subrayado que la devoción a Santa Quitèria “forma parte de la identidad de Almassora y representa el vínculo que une a generaciones de almazorenses alrededor de nuestras tradiciones”. La primera edila ha añadido que la patrona “simboliza la unión, la esperanza y el sentimiento de pertenencia de todo un pueblo que vive con intensidad y emoción sus fiestas más queridas”.

El traslado y la ofrenda han servido de antesala al día grande de las fiestas, que se celebra este viernes, 22 de mayo, festividad de Santa Quitèria y tradicional jornada de les Calderes, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico. El programa incluye la misa solemne, a las 11.00 horas; el tradicional reparto del arroz de las 22 calderas, a las 14.00 horas; y la procesión de la patrona, a las 19.00 horas.