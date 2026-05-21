Álvaro Merino clausura el ciclo 'Onda Inspira' con claves sobre talento y liderazgo

El espacio cultural La Cassola ha puesto el cierre a una nueva y exitosa edición del programa municipal ‘Onda Inspira’ con la destacada conferencia de Álvaro Merino. El experto en talento y liderazgo ha sido el encargado de clausurar el ciclo conectando con el público ondense.

Durante su ponencia, Merino, quien ha ejercido como director académico de la Escuela Universitaria Real Madrid, ha desgranado las claves para gestionar el talento y afrontar con garantías los desafíos del entorno profesional y personal. El experto ha inspirado a los asistentes demostrando cómo la motivación, el autoconocimiento y un buen liderazgo son herramientas para alcanzar el bienestar y el máximo rendimiento.

El concejal de Ciudad Saludable de Onda, Paco Pastor ha resaltado: "Con el ciclo Onda Inspira, hemos transformado Onda en un espacio de aprendizaje vital, donde el talento y el bienestar emocional son los verdaderos protagonistas del municipio”.

El espacio cultural La Cassola ha puesto el cierre a una nueva edición del programa municipal ‘Onda Inspira’ con la destacada conferencia de Álvaro Merino. / MEDITERRÁNEO

Un ciclo consolidado

Con la participación de Álvaro Merino, el ciclo ‘Onda Inspira’ despide una gran edición y se consolida como una de las propuestas más destacadas de la agenda municipal. El programa de este año ha brillado gracias a las ponencias previas del entrenador de tenis Toni Nadal y del exjugador internacional de baloncesto y comunicador Juanma Iturriaga.

Este excelente plantel de invitados se suman a los que ya han pasado por el ciclo en ediciones pasadas, como la escritora y divulgadora en inteligencia emocional Elsa Punset, el deportista olímpico Saúl Craviotto o la dietista-nutricionista ondense Raquel Casares.