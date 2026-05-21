Una biblioteca humana de historias de amor para arrancar la Feria de Novela Romántica de Benicàssim

Diez años cumple la Feria Nacional de Novela Romántica de Benicàssim, un evento en el que se dan cita algunos de los referentes literarios del país del género más leído, y que en esta ocasión, se inaugurará con una propuesta que recuerda a las bibliotecas humanas, en las que las historias no están escritas en el papel, pero bien podrían estarlo.

El evento arranca este viernes, en Villa Ana, que será la sede de esta edición hasta el próximo domingo, y la organización ha querido contar con testimonios reales que acreditarán que las grandes historias de amor no solo se circunscriben al ámbito literario. De hecho, se demostrará que la realidad siempre es la mejor fuente de inspiración.

Para ello, contarán con la participación de la Asociación de Jubilados y Pensionistas La Garrofera de la localidad. Algunos de sus integrantes compartirán sus testimonios de vida, con los que demostrarán que el romanticismo no tiene edad y que los tiempos cambian, pero las relaciones amorosas nunca han dejado de importar y marcar la vida.

Desde la organización inciden en que cualquier persona que lo desee está invitada a participar en esta oportunidad para compartir historias que hablan de quererse. La mejor apertura para una programación que amadrina la periodista Helena Resano, que el sábado realizará el pregón de la feria y presentará su primera novela, Las rutas del silencio.

Durante toda la jornada del sábado y la mañana del domingo, se sucederán las citas en las que las protagonistas serán autoras y autores como Alexandra Roma, Andrea Longarela, Isabel Arias, Belén Mezcúa, Ruth M. Lerga, Esther Escribano, Elena Montagud, Nerea Erimia, Rodrigo Paniagua, Paloma Di Giallo, Lydia A. Benavent, Noemí Quesada y José Mola, además de las autores castellonenses Raquel Tirado, Sylvia Pauner y Sara Mesas.