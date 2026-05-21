Burriana acepta las competencias del nuevo centro de salud del Puerto

El Ayuntamiento de Burriana ha vivido este jueves un Pleno decisivo para el futuro de su asistencia sanitaria. El objetivo principal de la sesión extraordinaria ha sido la aceptación formal de las competencias delegadas por la Conselleria de Sanitat para la construcción del nuevo centro de salud de atención primaria en el Puerto de Burriana.

Este paso administrativo necesario, aprobado por unanimidad, se produce de forma inmediata tras la firma de la delegación por parte del conseller de Sanitat, lo que permitirá al municipio gestionar una inversión cercana a los tres millones de euros provenientes de la Generalitat Valenciana. De esta cifra, 2,2 millones de euros se destinan estrictamente a la edificación de una infraestructura que dará servicio a los más de 5.000 vecinos que residen de forma permanente en la zona marítima, además de a la población estacional.

El proyecto se basa en un modelo de financiación sanitario pionero, diseñado conjuntamente entre el Ayuntamiento de Burriana y la administración autonómica. Bajo esta fórmula, la Generalitat aporta la financiación total mientras que el consistorio asume la gestión administrativa y la licitación de las obras. Este sistema, que ya va a ser replicado en otras cuatro poblaciones de la Comunitat Valenciana, busca eliminar burocracia y acortar los tiempos de ejecución para que las máquinas puedan empezar a trabajar en la parcela de más de 2.000 metros cuadrados, situada junto a la iglesia del Puerto, antes de que finalice 2027.

Con esta aceptación, el equipo de gobierno atiende una demanda histórica de la Asociación de Vecinos (AAVV) del Puerto, que venía reclamando la recuperación de los servicios sanitarios en el litoral desde el año 2020. El nuevo edificio de vanguardia evitará desplazamientos innecesarios al casco urbano, mejorando la calidad de vida y la comodidad de los usuarios de la zona marítima.

La puesta en funcionamiento de este centro de salud permitirá aumentar la capacidad asistencial en esta zona de salud al incrementar los recursos sanitarios, una necesidad que resultaba imprescindible dado el crecimiento de población que ha experimentado Burriana en los últimos años, alcanzando los 40.000 habitantes recientemente, y la gran afluencia de turistas en determinadas épocas del año.

Además, se llevará a cabo una reorganización asistencial, de manera que muchos pacientes, tanto de Medicina de Familia como de Pediatría, que actualmente son atendidos en el Consultorio Auxiliar del Grao y en el Centro de Salud Integrado Burriana II, ya no tendrán que desplazarse a dichos centros y recibirán atención sanitaria en el nuevo consultorio.

En cuanto al plan funcional, el nuevo centro dispondrá de un Área de Medicina de Familia con tres consultas médicas, tres de enfermería y una consulta polifuncional con trabajadora social. Además, contará con un Área de Extracciones y Tratamientos. Por su parte, el Área de Pediatría, dispondrá de una consulta de pediatra y una de enfermería. Además, habrá un espacio reservado para el Área de Recepción de pacientes y un Área de Urgencias dotada de una consulta de atención de urgencias vitales.

Plan de Igualdad

Por otra parte, el Pleno ha dado luz verde a la prórroga de la vigencia del II Plan de Igualdad del Personal del Ayuntamiento de Burriana que extiende la validez del documento actual hasta junio de 2027. Dicha propuesta responde a la necesidad de adaptar la planificación municipal a la normativa vigente, concretamente al Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que las Administraciones Públicas deben aprobar un Plan de Igualdad al inicio de cada legislatura. Dado que el II Plan de Igualdad finalizaba inicialmente en marzo de 2026, el consistorio de la capital de la Plana Baixa ha optado por esta prórroga para asegurar que no exista un vacío normativo hasta que la administración resultante del próximo mandato apruebe el III Plan de Igualdad.

Unidad Ejecución B2 - Villa Fátima

Asimismo, el consistorio de la capital de la Plana Baixa ha logrado dar el paso definitivopara desbloquear el desarrollo urbanístico de la Unidad de Ejecución B-2 con la aprobación del Programa de Actuación Integrada (PAI) en régimen de gestión directa municipal. Esta decisión, permitirá al ejecutivo municipal retomar las riendas de una actuación en el entorno del colegio Villa Fátima que quedó paralizada hace más de una década debido al incumplimiento de la empresa urbanizadora original.

La actuación se desarrollará en las parcelas situadas tras el colegio Villa Fátima y permitirá finalizar la conexión entre la calle Manuel Cubedo i Giner, la Ronda del Músico Ibáñez y la calle Río Mijares, una intervención clave para descongestionar el tráfico del paseo San Juan Bosco, especialmente en una zona con una elevada intensidad circulatoria durante el periodo escolar, debido a la cercanía de tres centros educativos.

Porto Levante

El pleno municipal ha aprobado someter a información pública, durante un periodo de 45 días hábiles, la Modificación Puntual nº 49 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), promovida a instancia de la mercantil Medios Inmobiliarios de Valencia SL. La actuación afecta a una superficie encuadrada entre el Camí Fondo, la calle Mossèn Vicent Mussoles, la avenida Jaime Chicharro y una red viaria no ejecutada (Travesía Carretera del Puerto).

El proyecto busca transformar el solar de la antigua fábrica de Formolevante en un espacio de casi 50.000 metros cuadrados situado en la zona marítima de la capital de la Plana Baixa, junto a la carretera del Puerto y la avenida Jaime Chicharro, para convertirlo en un nuevo núcleo urbano con viviendas, comercios, calles y espacios verdes. La inversión inicial prevista para esta fase asciende a alrededor de 2,5 millones de euros, con el inicio de las obras de urbanización programado para el último trimestre de 2026.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer ha señalado que "esta semana es histórica para Burriana y, especialmente, para los vecinos del Puerto. Hemos convocado este Pleno Extraordinario con la máxima urgencia porque nuestra prioridad es devolver la sanidad al puerto cuanto antes”. Por su parte, el primer edil ha defendido que “cumplimos con la palabra dada a los ciudadanos y asumimos las competencias para asegurar que las obras arranquen este mismo año”. “Con este nuevo modelo de gestión, demostramos con hechos que la salud de los vecinos de Burriana es una prioridad”, ha finalizado Monferrer.