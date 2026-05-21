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El desayuno que está cambiando la rutina de 119 escolares de Castellón

El alumnado de tercero de primaria de los colegios Pintor Camarón, La Milagrosa y Seminario Menor Diocesano participa en una iniciativa municipal para fomentar hábitos nutricionales saludables

Los protagonistas de una desayuno saludable deben ser deben ser la fruta, los cereales y los lácteos.

Los protagonistas de una desayuno saludable deben ser deben ser la fruta, los cereales y los lácteos. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Un total de 119 estudiantes de tercero de primaria de los centros educativos de Segorbe han participado en los desayunos saludables organizados por la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Segorbe, a través de las Enfermeras Escolares de la localidad.

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La actividad se ha desarrollado en los colegios Pintor Camarón, La Milagrosa y Seminario Menor Diocesano, con el objetivo de acercar al alumnado a buenos hábitos nutricionales y ofrecer nociones sobre cómo debe ser un desayuno ideal.

Fruta, cereales y lácteos como base del desayuno

Durante la iniciativa, los niños y niñas han aprendido que en un desayuno saludable deben tener protagonismo alimentos como la fruta, los cereales y los lácteos. Los desayunos, proporcionados durante tres días del mes de mayo, consistieron en leche, pera, manzana, plátano, mandarina y pan integral con aceite de oliva virgen extra.

Además, la organización tuvo en cuenta las necesidades del alumnado con intolerancias alimentarias, respetando las particularidades de cada niño y niña.

El concejal de Sanidad, Vicente Hervás, ha destacado la importancia de trabajar estos hábitos desde edades tempranas. Según ha manifestado, “la mejor forma de instaurar un hábito nutricional saludable es trabajarlo desde pequeños”, por lo que el Ayuntamiento impulsa un año más esta iniciativa entre la población más joven de los centros educativos segorbinos.

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Hervás ha señalado también que los desayunos saludables deben formar parte de una buena rutina en la que se incluya la actividad física, con el fin de favorecer una vida sana desde la infancia.

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