La Diputación culmina la restauración de la peana del Santísimo Cristo de la Iglesia de San Mateo de Figueroles, una joya del siglo XVIII

La Diputación Provincial de Castellón recupera el esplendor de la peana del Santísimo Cristo de la Iglesia de San Mateo, que volverá a procesionar y lucir por las calles de Figueroles durante la tradicional procesión que se celebra el lunes posterior al domingo de Pentecostés.

El Servicio de Conservación y Restauración de la institución provincial ha realizado un “minucioso trabajo” que ha permitido recuperar esta pieza tan especial para el municipio de Figueroles que data de finales del siglo XVIII.

Se trata de una peana de pequeñas dimensiones y talla de madera policromada.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha sido el encargado de entregar la peana a la población y ha destacado la “profesionalidad” de los técnicos que han llevado a cabo los trabajos de restauración para devolver esta joya patrimonial a su mejor estado.

La Diputación Provincial de Castellón recupera el esplendor de la peana del Santísimo Cristo de la Iglesia de San Mateo de Figueroles. / MEDITERRÁNEO

“Hoy esta peana recupera todo su esplendor como una auténtica joya patrimonial, gracias a un trabajo muy cuidadoso de los técnicos, pero también al compromiso de la Diputación de Castellón con el mantenimiento, la recuperación y la divulgación del patrimonio histórico de nuestros 135 municipios”, ha señalado Clausell.

Daños sufridos

Esta obra presentaba ataques de insectos xilófagos, grietas estructurales, pérdidas de soporte leñoso en zonas puntuales de la mazonería, así como pérdidas de estratos pictóricos, suciedad superficial y numerosos restos de cera por toda la superficie.

Además, la peana original llevaría cuatro ángeles acoplados en sus laterales que han desaparecido, por lo que se ha realizado una búsqueda exhaustiva en archivos históricos y en el propio municipio, pero no se ha encontrado documentación histórica de los mismos.

La ausencia de estas imágenes, tal y como ha explicado Clausell, “dejaba una huella en madera que distorsionaba la visión del conjunto, por lo que finalmente, tras el estudio oportuno, se han reproducido unos ángeles de otra obra similar, de época, y se han insertado con imagen respetando la originalidad de la obra”.

La intervención que se ha realizado tenía como finalidad frenar los deterioros que presentaba la obra y devolverle su esplendor para garantizar su correcta conservación, un propósito que, sin duda, “se ha cumplido con éxito”, ha subrayado el diputado de Cultura.

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En este sentido, Alejandro Clausell ha reiterado el compromiso del Gobierno Provincial con la protección del patrimonio histórico de los municipios de Castellón, señalando que “conservar estas piezas es también preservar la identidad y la historia de nuestros municipios”.