Un pueblo de Castellón quiere salvar el sonido que ha acompañado a generaciones: así será la restauración de sus históricas campanas

Los vecinos de La Jana han podido ver estos días una imagen poco habitual: las campanas de la iglesia parroquial de Sant Bartomeu bajando de la torre y depositadas temporalmente en la plaza del municipio para iniciar su proceso de restauración.

La actuación forma parte de la rehabilitación integral de la sala de campanas impulsada por el Ayuntamiento de este municipio del Baix Maestrat gracias a una subvención de 49.940 euros concedida por la Generalitat Valenciana dentro del Pla Restaura.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 51.170,91 euros, de los que 1.230,91 euros serán aportados con fondos propios municipales.

Otra de las imágenes de la retirada de las campanas. / Ajuntament de la Jana

Grietas y deterioro en la estructura

Según ha explicado el consistorio, la intervención era necesaria por el deterioro detectado en varios elementos de la estructura. Entre los problemas señalados figuran el mal estado de los soportes metálicos de los ejes de las campanas y de sus rodamientos, además de la pérdida de volumen del mortero de agarre y relleno.

También se han detectado grietas en el perímetro del tramo encastrado de los soportes, una situación que ha llevado a plantear una actuación integral para garantizar la seguridad y evitar daños mayores.

Los trabajos contemplan además la renovación y reparación de los mecanismos de toque y volteo de las campanas.

Las piezas quedaron depositadas en la plaza mientras avanzan las tareas de rehabilitación. / Ajuntament de la Jana

Una imagen poco habitual en la plaza

La retirada de las campanas despertó la curiosidad de varios vecinos, que siguieron de cerca las maniobras realizadas en la torre de la iglesia. Las piezas quedaron depositadas en la plaza mientras avanzan las tareas de rehabilitación.

Desde el Ayuntamiento han subrayado la importancia de conservar un elemento “ligado a la memoria y la identidad del pueblo”, ya que el sonido de las campanas ha acompañado durante décadas la vida cotidiana del municipio, tanto en celebraciones como en momentos señalados para los vecinos.