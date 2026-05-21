El Raval de Sant Josep acogerá la Fireta Solidària de Onda con actividades para toda la familia

El Ayuntamiento de Onda celebrará el sábado 30 de mayo una nueva edición de la Fireta Solidària de Onda, una jornada dedicada a la solidaridad, la convivencia y la participación ciudadana que reunirá en el Raval de Sant Josep a asociaciones y entidades sociales del municipio para acercar a la ciudadanía la importante labor que desarrollan durante todo el año.

La Fireta abrirá sus puertas de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas con una programación pensada para todos los públicos, combinando actividades infantiles, exhibiciones y espacios de encuentro con las entidades participantes.

La concejala de Voluntariado de Onda, Maribel Raigada, ha puesto en valor esta iniciativa y ha señalado que “la Fireta Solidària permite visibilizar el enorme trabajo que realizan las asociaciones y ONG de Onda, entidades que desempeñan un papel fundamental en el acompañamiento, la ayuda y la atención a muchas personas y familias”. Asimismo, ha añadido: “Desde el Ayuntamiento seguimos apoyando estos espacios de encuentro porque ayudan a fortalecer la solidaridad, la convivencia y la implicación social en nuestro municipio”.

Programación para todos los públicos

La jornada arrancará a las 10.00 horas con la inauguración oficial de la Fireta Solidària y continuará con diferentes actividades a lo largo del día. Entre ellas destacan la exhibición de baile del Centre Autoritzat de Dansa de la Unión Musical Santa Cecilia d'Onda, talleres infantiles organizados por el Casal Jove y un cuentacuentos a cargo de l’Associació Riu Sec.

Por la tarde, la programación incluirá una exhibición de la Unidad Canina de la Policía Local de Onda, así como nuevas actuaciones de baile con la participación de la Associació Amics del Ball y Onda Baila-Riu Sec.

De esta manera, la Fireta se consolida como una cita abierta y participativa que combina sensibilización social y actividades lúdicas para fomentar la implicación ciudadana y acercar el trabajo del voluntariado y las entidades sociales a vecinos y visitantes.

La concejala de Voluntariado de Onda, Maribel Raigada, ha señalado que “la Fireta Solidària permite visibilizar el enorme trabajo que realizan las asociaciones y ONG de Onda". / MEDITERRÁNEO

Participación del tejido asociativo y solidario

La Fireta Solidària contará con la participación de numerosas asociaciones y organizaciones vinculadas al ámbito social, solidario y asistencial. En esta edición estarán presentes Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, Asociación provincial D’Alzheimer Castelló, Asociación Castellón Contra el Cáncer, Asociación Española Contra el Cáncer, Asociación Quisqueya, Cáritas, El Molí Centre Ocupacional, Cruz Roja, Delwende al servicio de la vida, Karit Solidarios por la Paz, Manos Unidas, Associació Riu Sec y Segunda Oportunidad Onda.

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Las entidades participantes dispondrán de espacios informativos y de atención al público para dar a conocer sus proyectos, campañas y actividades, además de promover la participación y el compromiso solidario de la ciudadanía.