Contrato de dos años y medio: la Vall busca 7 profesionales para un proyecto pionero de infancia

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha abierto el proceso de selección de personal para cubrir 7 plazas profesionales vinculadas al futuro CRIA, Centro de Recursos para la Infancia Acompañada, un proyecto de innovación social pionero que reforzará la atención a la infancia de 0 a 3 años y el acompañamiento a las familias.

Este nuevo recurso municipal se pondrá en marcha gracias a una subvención de cerca de 2 millones de euros concedida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Fondo Social Europeo. Se trata de un programa experimental que situará a la Vall d’Uixó como referente estatal en políticas de cuidados, prevención y apoyo a la crianza en la primera infancia.

Un equipo multidisciplinar para la primera infancia

Las plazas ofertadas permitirán crear un equipo especializado en una etapa clave del desarrollo infantil. En concreto, el proceso de selección contempla la incorporación de 1 pedagogo o pedagoga, 1 fisioterapeuta, 1 matrona, 1 logopeda, 1 psicólogo o psicóloga, 1 trabajador o trabajadora social y 1 educador o educadora social.

Las personas interesadas podrán presentar sus candidaturas hasta el martes 26 de mayo incluido a través de la plataforma Gestionándote (https://www.gestionandote.com/agencia/lavallduixo). Para participar en el proceso es necesario estar inscrito en la agencia de colocación municipal.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se realizará una baremación de méritos y, posteriormente, entrevistas personales para valorar los diferentes perfiles profesionales.

Contratos de dos años y medio

Los contratos tendrán una duración aproximada de dos años y medio, coincidiendo con la previsión inicial del proyecto CRIA. Esta duración permitirá dotar de estabilidad al equipo profesional encargado de poner en marcha y desarrollar este nuevo servicio público municipal.

Además, el lunes 25 de mayo, a las 18.30 horas, se celebrará una reunión informativa abierta a todas las personas interesadas en el salón de actos de la Biblioteca Municipal. En este encuentro se explicarán los detalles del proceso de selección y se resolverán posibles dudas.

Un nuevo recurso para familias y menores

El proyecto CRIA tiene como objetivo situar en el centro de las políticas municipales el desarrollo de la infancia y el bienestar de las familias, ofreciendo recursos públicos de acompañamiento, orientación y apoyo a la crianza desde una perspectiva preventiva, comunitaria y universal.

El centro integrará acciones sociales, educativas, sanitarias y familiares, con servicios y actividades dirigidas a favorecer el desarrollo infantil y a crear una red comunitaria de apoyo a las familias desde los primeros años de vida.