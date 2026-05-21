Vinaròs elige a una referente internacional en medicina como mantenedora de la Fira i Festes 2026

Vinaròs contará este año con una de las figuras más destacadas de la medicina española como mantenedora de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere. La doctora Pilar Nos Mateu será la encargada de pronunciar el discurso inaugural en el tradicional acto de proclamación de las reinas, damas y “cavallers”, que se celebrará el próximo 19 de junio y marcará el inicio oficial de las fiestas patronales.

El anuncio realizado por el Ayuntamiento supone un reconocimiento a una trayectoria profesional de excelencia vinculada al ámbito sanitario, investigador y universitario. Desde la Concejalía de Fiestas se ha destacado la relevancia de contar con una profesional “de enorme prestigio y reconocimiento” para uno de los actos más emotivos y representativos del calendario festivo local.

El concejal de Fiestas, Víctor García, señaló que la elección de Pilar Nos responde también a la voluntad de poner en valor a personas vinculadas a Vinaròs que se han convertido en referentes en sus respectivos ámbitos. “Representa perfectamente valores como el talento, el esfuerzo, la dedicación y la excelencia, que forman parte de la identidad de nuestra ciudad”, afirmó.

La alcaldesa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, que le dio la noticia a la doctora en persona, mostró su satisfacción por la designación y destacó el orgullo que supone para el municipio contar con una figura de la relevancia de Pilar Nos en un acto tan simbólico para la ciudad.

La alcaldesa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, le dio la noticia en persona a la doctora Pilar Nos Mateu. / Javier Flores

Una referente internacional en Medicina Digestiva

La doctora Pilar Nos desarrolla actualmente su labor como jefa del servicio de Medicina Digestiva del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, además de dirigir el grupo de investigación en Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe.

Licenciada y doctora en Medicina por la Universitat de València, su trayectoria profesional ha estado marcada por una constante apuesta por la formación, la investigación y la innovación sanitaria. A lo largo de los años ha ampliado su especialización en gestión clínica y dirección sanitaria, consolidándose como una de las voces más influyentes en el ámbito de las enfermedades digestivas y autoinmunes.

Además de su actividad asistencial e investigadora, también participa en la formación de nuevos profesionales como docente en distintos programas de posgrado, entre ellos el Máster en Enfermedades Autoinmunes de la Universitat Politècnica de València y el máster AEG-GETECCU.

Más de 200 publicaciones científicas y liderazgo investigador

La dimensión científica de Pilar Nos queda reflejada en una trayectoria que incluye la participación en más de medio centenar de ensayos clínicos y la dirección de numerosos proyectos de investigación relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal.

Su trabajo ha dado lugar a más de 200 publicaciones en revistas científicas internacionales. También presidió GETECCU, el principal grupo español dedicado al estudio y tratamiento de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Su prestigio profesional ha sido ampliamente reconocido en los últimos años. En 2023 fue considerada la especialista con mejor reputación sanitaria de España en su ámbito y en 2024 ocupó la segunda posición en ese mismo ranking.