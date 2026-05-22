Agricultores alegan contra una macroplanta fotovoltaica en Nules por su impacto sobre el suelo agrario

Las asociaciones ALIV, Asociación de Labradores Independientes Valencianos, y ALIVE, Asociación Sector Primario y Consumidores Independientes Españoles, han presentado un amplio escrito de alegaciones dentro del trámite de información pública del expediente ATALFE/2023/5/12, relativo al proyecto de planta fotovoltaica “MSP 17 La Raya III”, promovido por Mediterranean Sun Power 17 S.L. en el término municipal de Nules.

El escrito, firmado por Víctor Pascual Viciedo Colonques, presidente de ambas asociaciones, denuncia graves deficiencias territoriales, ambientales y agrícolas en la tramitación del proyecto, así como una supuesta fragmentación artificiosa de varias plantas fotovoltaicas vinculadas en el eje Nules–La Vall d’Uixó.

Según las alegaciones presentadas, la instalación ocuparía más de 30.000 metros cuadrados de suelo agrícola de regadío, actualmente dedicado al cultivo de cítricos. Las asociaciones advierten de que el proyecto afectaría a parcelas de elevada productividad agraria y contribuiría a la pérdida progresiva del paisaje rural tradicional valenciano.

Denuncian una “industrialización” del suelo agrícola

ALIVE sostiene que el expediente no acredita adecuadamente la inexistencia de alternativas sobre suelos degradados o de menor valor agronómico. La asociación denuncia que se está produciendo una creciente industrialización del suelo agrícola mediante megaproyectos energéticos.

A su juicio, este modelo pone en riesgo la continuidad de la agricultura tradicional, el empleo agrario y la funcionalidad territorial del municipio.

Entre los aspectos más relevantes incluidos en las alegaciones figuran la posible fragmentación artificiosa de siete plantas fotovoltaicas vinculadas territorial y funcionalmente, la ausencia de una evaluación ambiental acumulativa conjunta, la afección potencial sobre la Marjal de Nules y la Red Natura 2000, así como el impacto sobre acequias y redes históricas de regadío consideradas estratégicas por la legislación agraria valenciana.

También se advierte del incremento del riesgo de inundabilidad, de la alteración hidráulica del territorio agrícola y de la pérdida acumulativa de suelo agrícola productivo.

Errores documentales en el Plan de Desmantelamiento

Las asociaciones también señalan que el propio expediente contendría errores graves de identificación documental en el Plan de Desmantelamiento, donde aparecen referencias a otra planta distinta denominada “MSP 14 Coscollosa”.

Según ALIVE, esta circunstancia evidencia una falta de rigor técnico en la documentación presentada.

Piden una evaluación conjunta de las plantas proyectadas

En sus alegaciones, ALIVE solicita formalmente la evaluación conjunta y acumulativa de todas las plantas proyectadas en el eje Nules–La Vall d’Uixó, así como la retroacción o nulidad del procedimiento por presunto fraccionamiento artificioso.

La asociación también reclama un dictamen desfavorable al proyecto por su incompatibilidad con la preservación del patrimonio agrario y del sistema tradicional de regadío, además de informes vinculantes de la Conselleria de Agricultura sobre el impacto territorial y agrícola de la planta fotovoltaica.

Desde la asociación advierten de que la transición energética “no puede hacerse destruyendo el suelo fértil y el patrimonio agrario histórico de la Comunitat Valenciana”, y reclaman una planificación energética “compatible con la soberanía alimentaria, el paisaje rural y la protección del regadío tradicional”.