Bodegas, música y gastronomía se dan cita en la XII Fira del Vi de les Useres

Les Useres volverá a convertirse este fin de semana, 23 y 24 de mayo, en el epicentro del enoturismo y la cultura vitivinícola de la provincia con la celebración de la XII edición de la Fira del Vi, una cita ya consolidada en el calendario festivo y gastronómico de la comarca de l’Alcalatén.

El evento reunirá, una vez más, a las cinco bodegas del municipio: Les Useres, Flors, El Mollet Vino y Cultura, Barón d’Alba y Viña Natura.

Organizada por el Ayuntamiento de les Useres, en colaboración con las bodegas locales y diferentes entidades del municipio, la feria abrirá sus puertas este sábado, 23 de mayo, a las 11.30 horas y ofrecerá durante todo el fin de semana una amplia programación pensada para todos los públicos.

El vino compartirá protagonismo con la música en directo, la gastronomía, la cultura, las actividades infantiles y la puesta en valor del patrimonio local.

Una feria para poner en valor el territorio

El alcalde, Jaime Martínez, ha destacado que “la Fira del Vi representa mucho más que un evento gastronómico; es una muestra del orgullo que sentimos por nuestras raíces, por nuestro paisaje y por una tradición vitivinícola que forma parte de la identidad de nuestro pueblo”.

“El trabajo y la dedicación de nuestras bodegas han permitido que los vinos de Les Useres sean reconocidos por su calidad y personalidad propia y, en ese sentido, esta feria es también una oportunidad para acercar ese esfuerzo a vecinos y visitantes, y para seguir posicionando a nuestro municipio como un referente dentro del turismo de interior y el enoturismo de la provincia”, ha señalado Martínez.

Asimismo, el alcalde ha subrayado la importancia del impacto económico y turístico de esta iniciativa. “Cada edición atrae a cientos de personas que descubren no solo nuestros vinos, sino también nuestro patrimonio, nuestra gastronomía y la hospitalidad de nuestra gente. La Fira del Vi genera actividad económica y ayuda a dinamizar el comercio local y la hostelería durante todo el fin de semana”, ha afirmado.

Imagen de archivo de la Fira del Vi de les Useres. / MEDITERRÁNEO

Catas de vino, actividades culturales y música en directo

El programa arrancará con la inauguración oficial de la feria a las 11.30 horas. Durante toda la jornada habrá juegos infantiles y apertura del Museu Pelegrins, mientras que las bodegas participantes ofrecerán diferentes catas gratuitas para acercar al público la singularidad de sus elaboraciones.

La primera cata tendrá lugar a las 13.00 horas, a cargo de la Bodega Flors. Ya por la tarde, la programación continuará con la cata de la Bodega Viña Natura, a las 17.00 horas, y la de El Mollet Vino y Cultura, a las 19.00 horas.

Uno de los momentos destacados de la jornada llegará a las 18.00 horas con la presentación de los libros ‘El revers de les veus apagades’ y ‘El vino perfecto’, ganador del V concurso de microrrelatos de vinos de Alicante, ambos del autor Alfredo Fornàs.

A esa misma hora comenzará también el tardeo musical con el grupo La Popera, mientras que la noche finalizará con una sesión de Dj’s Bandalay de 20.00 a 00.00 horas.

La programación continuará el domingo 24 de mayo con la apertura de la feria a las 10.30 horas. A las 12.00 horas se presentará el proyecto Ceratobosc y también podrán visitarse el Museu Pelegrins, además de disfrutar de nuevas actividades infantiles.

Las catas volverán a ser protagonistas durante la jornada dominical, con la participación de la Bodega Barón d’Alba, a las 13.00 horas, y la Bodega Les Useres, a las 17.00 horas. Paralelamente, el público podrá disfrutar del tardeo musical con el grupo Five y, como cierre del fin de semana, una nueva sesión de Dj’s Bandalay entre las 19.00 y las 21.00 horas.

Además de las actividades programadas, la feria contará con puestos de productos artesanales y gastronómicos, donde los asistentes podrán degustar embutidos, quesos, chocolates, repostería tradicional, frutos secos y otros productos típicos de la zona, reforzando así el vínculo entre vino, territorio y gastronomía.

El alcalde de Les Useres ha animado a vecinos y visitantes a participar en esta nueva edición de la feria. “Invitamos a todo el mundo a venir a Les Useres y disfrutar de un fin de semana único, en un entorno privilegiado y con una propuesta que combina tradición, cultura, música y gastronomía. La Fira del Vi es una oportunidad perfecta para descubrir todo lo que nuestro pueblo tiene que ofrecer”, ha concluido Jaime Martínez.

Programación de la XII Fira del Vi

Sábado 23 de mayo

🕦 11.30 h

🎉 Inauguración de la Fira

La feria permanecerá abierta durante todo el día.

🧒 12.00 - 14.00 h

🎲 Juegos infantiles

🏛️ 12.00 - 14.00 h

🚶 Apertura del Museu Pelegrins

🍷 13.00 h

🍇 Cata de la Bodega Flors

🧒 17.00 - 20.00 h

🎲 Juegos infantiles

🍷 17.00 h

🍇 Cata de la Bodega Viña Natura

📚 18.00 h

✍️ Presentación literaria

Presentación del libro de investigación histórica ‘El revers de les veus apagades’ y de ‘El vino perfecto’, ganador del V concurso de microrrelatos de vinos de Alicante. Ambos son obra de Alfredo Fornàs.

🎶 18.00 h

🎤 Tardeo con el grupo La Popera

🍷 19.00 h

🍇 Cata de la Bodega El Mollet Vino y Cultura

🎧 20.00 - 00.00 h

💃 Sesión Dj’s Bandalay

Domingo 24 de mayo

🕥 10.30 h

🎉 Apertura de la Fira

La feria permanecerá abierta durante todo el día.

🌿 12.00 h

🌳 Presentación del proyecto Ceratobosc

🧒 12.00 - 14.00 h

🎲 Juegos infantiles

🏛️ 12.00 - 14.00 h

🚶 Apertura del Museu Pelegrins

🍷 13.00 h

🍇 Cata de la Bodega Barón d’Alba

🧒 17.00 - 20.00 h

🎲 Juegos infantiles

🎶 17.00 h

🎤 Tardeo con el grupo Five

🍷 17.00 h

🍇 Cata de la Bodega Les Useres

🎧 19.00 - 21.00 h

💃 Sesión Dj’s Bandalay