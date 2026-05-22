Burriana promueve la educación ambiental de más de 300 escolares

El Ayuntamiento de Burriana continúa reforzando su compromiso con la concienciación medioambiental de los más jóvenes mediante su participación en el programa educativo "El Curso del Agua", una iniciativa desarrollada por Facsa que dota de recursos didácticos e innovadores a la comunidad escolar. A lo largo de los meses de abril y mayo, un total de 334 alumnos y alumnas de educación primaria y educación especial pertenecientes a diez centros educativos de la localidad se suman de forma totalmente gratuita a estas jornadas de sensibilización.

El programa, que se lleva a cabo en las instalaciones del aula divulgativa de Facsa, ofrece sesiones de aproximadamente dos horas y media de duración donde los escolares adquieren conocimientos sobre los ciclos natural y urbano del agua. Las actividades destacan por su carácter tecnológico y lúdico, incorporando herramientas de innovación pedagógica como la gamificación a través de cómics interactivos, aplicaciones de realidad aumentada y el uso de tablets en el aula para potenciar la motivación y fijación de contenidos complejos.

Diez centros educativos del municipio participan en estas jornadas didácticas orientadas al uso responsable de los recursos hídricos. / MEDITERRÁNEO

Foco especial en el Millars

En esta edición adaptada, el proyecto pone un foco especial en el Paisaje Protegido de la Desembocadura del Riu Millars, un espacio natural de elevado valor ecológico cuya divulgación y mantenimiento activo configuran uno de los pilares del programa. A través de charlas dinámicas, talleres experimentales donde se simula el proceso de contaminación, depuración y regeneración del agua, y visitas guiadas al Centro de Control de la entidad, los menores comprenden el impacto de sus hábitos cotidianos en la naturaleza, como el coste medioambiental de desechar toallitas húmedas por el inodoro.

Entre los centros educativos de Burriana participantes en las visitas concertadas se encuentran el CEIP Pare Vilallonga, CEIP Penyagolosa, CEIP Cardenal Tarancón, Colegio Ntra. Sra. de la Consolación, Colegio Salesiano San Juan Bautista, Colegio Illes Columbretes, CEIP Novenes de Calatrava, Colegio Villa Fátima y el Centro de Educación Especial (CEE) Pla Hortolans.

La concejal de Medio Ambiente, Noelia Peris ha manifestado que “los alumnos y los centros escolares de la ciudad van a contar con herramientas complementarias y atractivas que transformen la teoría en una experiencia práctica y sensorial. Enseñar a los niños el valor del agua y la necesidad de proteger nuestro entorno más próximo, como la desembocadura del riu Millars, es sembrar la base de una ciudadanía responsable y firmemente comprometida con la sostenibilidad medioambiental de Burriana".