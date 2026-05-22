Los chiringuitos de Burriana arrancan la temporada con una semana más de verano

El ambiente de verano ya se empieza a sentir en la playa de Burriana. La temporada de chiringuitos arranca este fin de semana de forma escalonada y lo hace con un elemento que el sector considera clave: recuperar un fin de semana más de actividad respecto a los últimos años. El calendario de las fiestas de la Misericòrdia, que tradicionalmente marca el cierre de estos negocios, permitirá este año mantener abiertos los locales hasta el último fin de semana de agosto, algo que no ocurría en las últimas campañas, cuando el inicio de las fiestas coincidía precisamente con esos últimos días del mes y obligaba a adelantar el cierre.

Como suele ser habitual, los primeros en abrir serán los establecimientos ubicados en suelo municipal. Taboo será el encargado de inaugurar oficialmente la temporada este viernes 22 de mayo. Un día después lo hará Saoco, mientras que Calima prevé abrir el próximo 30 de mayo.

El resto de locales se incorporará de forma progresiva conforme avancen los trabajos de montaje durante las próximas semanas.

Aunque las primeras semanas suelen tener una afluencia más moderada por coincidir con el final del curso y los exámenes, el sector considera que esta apertura sirve para empezar a generar ambiente antes de la llegada de junio. "Son días para ir calentando motores", explica Jorge Antonino, responsable de Taboo, que destaca además el impacto laboral que supone la puesta en marcha de estos negocios. Solo su establecimiento ha contratado a alrededor de 20 trabajadores para cubrir todos los turnos de la temporada.

El calendario de las fiestas de la Misericòrdia permitirá este año a los chiringuitos de Burriana mantener la actividad hasta el último fin de semana de agosto. / Isabel Calpe

La meteorología volverá a ser uno de los factores decisivos del verano. Luis Darás, gerente de Saoco, incide en la dependencia que tienen estos negocios de las condiciones del tiempo. "Dependemos muchísimo de la climatología por lo que tener un fin de semana más siempre ayuda porque nos permite recuperar jornadas" apunta.

Novedades en los horarios

La campaña llega además con novedades en materia de horarios. Los establecimientos que cuentan con licencia de pub podrán cerrar media hora más tarde gracias al nuevo decreto autonómico, pasando de las 4.00 a las 4.30 horas. Además, los empresarios solicitarán al Ayuntamiento ampliar todavía otra media hora más el cierre hasta las 5.00 horas.

Desde el sector consideran que esta ampliación puede ayudar a reforzar la oferta de ocio nocturno de Burriana frente a otros destinos cercanos como Benicàssim, evitar desplazamientos nocturnos, riesgos en la carretera, además de mantener la actividad dentro del propio municipio.

Mientras los locales municipales ultiman ya los detalles para abrir, otros negocios empiezan también a tomar forma en distintos puntos del litoral. El Merendero Manolo ya tiene instalada la estructura y, según ha anunciado en redes sociales, prevé abrir durante la primera semana de junio. En cuanto a los chiringuitos ubicados en demarcación de Costas, el proceso avanza de manera más gradual. Playa Carmela ya deja ver buena parte de su montaje, mientras que en Moma y Garabatto empiezan a acumularse materiales y estructuras a la espera de una instalación definitiva más adelante.