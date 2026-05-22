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El columpio más viral del verano ya vuelve a balancearse sobre el mar en Castellón

La estructura permanecerá en la zona sur del litoral hasta octubre si no hay temporales, dentro de una temporada con más servicios náuticos, vóley playa y zonas accesibles

El columpio más viral del verano ya vuelve a balancearse sobre el mar en Castellón

El columpio más viral del verano ya vuelve a balancearse sobre el mar en Castellón

Eva Bellido

Eva Bellido

Benicàssim

Orpesa ya ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de playas con sol, altas temperaturas y una de sus imágenes más reconocibles. El famoso columpio de La Concha vuelve a lucir instalado dentro del agua, convertido de nuevo en una de las postales más buscadas del verano.

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La estructura, situada en la zona sur, frente al cartel de Oropesa del Mar, muy cerca de la cala Orpesa la Vella y con los edificios de Las Vegas como telón de fondo, permanecerá colocada previsiblemente hasta octubre, siempre que no haya temporales fuertes que obliguen a retirarla, según ha explicado la concejala de Playas, Isabel Moya.

Orpesa fue pionera en la Comunitat Valenciana al instalar este tipo de columpio dentro del mar en 2021. La estructura se convirtió enseguida en un reclamo turístico, aunque Costas obligó después a trasladarla a la arena.

El Ayuntamiento recurrió aquella decisión y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dio finalmente la razón al consistorio en una resolución firme, lo que permitió recuperar la ubicación original dentro del agua. Tras su regreso el pasado verano, el columpio vuelve ahora a marcar el inicio de la temporada estival.

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Más servicios en las playas

La instalación forma parte del Plan de Explotación de Playas autorizado por Costas para este verano, que incorpora diferentes servicios en el litoral orpesino.

Entre las principales novedades destaca un nuevo punto de depósito vinculado al alquiler de patines, piraguas y tablas de paddle surf frente al parque de los patos, en la playa de Amplàries, autorizado tras las peticiones trasladadas al consistorio.

La Concha volverá a concentrar buena parte de la actividad turística con puestos de alquiler de sombrillas, hamacas, patines y piraguas, zona biosaludable, campos de vóley playa, aseos, duchas, lavapiés, papeleras, torres de vigilancia y espacios para tablas y kayaks.

Morro de Gos y Amplàries también contarán con playa accesible, servicios de socorrismo, aseos, pasarelas, duchas, lavapiés, papeleras y zonas vinculadas a la actividad náutica, según ha detallado Moya. En Playetes de Bellver habrá puesto de socorrismo, pasarelas, duchas, papeleras, un aseo adaptado y un aseo convencional. Torre Bellver contará con servicio de sombrillas, hamacas, patines y piraguas, además de papeleras.

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La Cala del Retor dispondrá de pasarelas, lavapiés y papeleras, mientras que Orpesa la Vella tendrá pasarelas, una ducha, un lavapiés y una papelera.

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