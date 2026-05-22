Les Calderes de Almassora reúnen a miles de vecinos en el día grande de Santa Quitèria

La emoción, la tradición y el fervor popular han vuelto a tomar las calles de Almassora en una de las jornadas más esperadas de sus fiestas patronales en honor a Santa Quitèria. El municipio ha vivido este viernes su día grande con la celebración de Les Calderes, una cita declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico por su profundo valor histórico, cultural y sentimental para generaciones de almassorins.

Los actos centrales han comenzado con la solemne misa en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora, a la que han asistido la reina de las fiestas, Martina Caparrós, junto a la corte de honor y representantes municipales encabezados por la alcaldesa, María Tormo. También han participado en esta jornada festiva el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus; el secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo; la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls; el diputado autonómico Luis Martínez, además de otras autoridades.

Almassora ensalza con orgullo sus raíces y tradición en el día grande de Santa Quitèria y Les Calderes / Toni Losas

A las 13.00 horas, la tradicional mascletà ha hecho vibrar de nuevo el municipio antes de la visita institucional a la residencia municipal Vicente Vilar Morellá.

La alcaldesa ha destacado la importancia de una celebración “profundamente arraigada en la identidad de Almassora” y ha subrayado que las 22 calderas representan “la solidaridad, la convivencia y el espíritu de unión que caracteriza al pueblo de Almassora”.

Les Calderes, símbolo de identidad y convivencia

A las 14.00 horas, tras la bendición de Les Calderes de Almassora y el posterior reparto del arroz elaborado en las 22 calderas tradicionales, se ha entregado la Caldera de Honor a la empresa Two7Tiles por su trayectoria innovadora en el sector cerámico.

Fundada en 2010, Two7Tiles nació como un proyecto pionero en un momento en el que no existían empresas especializadas en la manipulación de piezas de porcelánico de gran formato y fino espesor. Desde entonces, la firma ha experimentado un crecimiento constante gracias a la investigación de mercado, el desarrollo de nuevas técnicas y la creación de maquinaria propia, lo que le ha permitido ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas.

El responsable de la compañía, Ramón Muñoz Montiel, junto a sus padres, Andrés Muñoz Simón y Rafela Montiel Briones, ha recogido esta distinción en una jornada especialmente significativa para el municipio.

Almassora muestra su cara más solidaria

A continuación, se ha hecho entrega a la Asociación Española Contra el Cáncer de Almassora del cheque de 6.655 euros recaudados el día de la Romería mediante las cintas, pañuelos y la venta del llibret. La presidenta de la entidad local, Ramona Palomares, y la presidenta de la AECC de Castellón, Maira Barrieras, han sido las encargadas de recoger la aportación.

“La Asociación Española Contra el Cáncer realiza una labor ejemplar y fundamental, acompañando y apoyando a tantas personas y familias en momentos muy difíciles. Desde Almassora queremos seguir estando a su lado y colaborar con una entidad que representa valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso con quienes más lo necesitan. Este cheque es también una muestra de la gran generosidad de los almassorins, que una vez más han demostrado su carácter solidario”, ha remarcado la alcaldesa.

Tras esta entrega, ha comenzado el reparto de cerca de 8.000 raciones cocinadas en 52 calderas, aunque solo 22 se preparan en la calle siguiendo la tradición. Este arroz seco, considerado el plato más popular de Almassora, se elabora con 14 kilos de arroz, 14 kilos de pollo, 2,5 kilos de costilla, litro y medio de aceite, 2,5 kilos de guisantes, tres botes de tomate, ajos y sal por cada caldera.

La jornada continuará a las 19.00 horas con la tradicional procesión en honor a Santa Quitèria, que concluirá con una gran traca y un remate final de fuegos artificiales.