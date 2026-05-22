Onda convertirá cerámica reciclada en refugios urbanos para combatir el calor

El Ayuntamiento de Onda transformará parte de su espacio público en un laboratorio urbano de innovación aplicada tras recibir una subvención de 12.000 euros del programa estatal ‘Ciudad Laboratorio’ 2026 de la Red Innpulso.

La propuesta ondense, denominada ‘Onda Circular City Lab: Microinfraestructura Urbana Cerámica Circular (MUCC)’, ha sido seleccionada entre 38 candidaturas presentadas por municipios de toda España. Con este proyecto, Onda refuerza su posicionamiento como referente nacional en innovación urbana vinculada a la industria cerámica.

La iniciativa permitirá desarrollar un piloto real en el municipio para diseñar, instalar y evaluar soluciones urbanas sostenibles elaboradas con materiales cerámicos reciclados o subproductos industriales. El objetivo es mejorar el confort climático en calles y espacios públicos.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado que “esta subvención reconoce la capacidad de Onda para liderar proyectos innovadores que convierten la ciudad en un espacio de experimentación útil para mejorar la vida de las personas y generar nuevas oportunidades para nuestro tejido empresarial”.

Además, Ballester ha subrayado: “Somos una ciudad cerámica y queremos que esa identidad siga siendo motor de futuro, apostando por soluciones sostenibles, tecnología y colaboración con nuestras empresas”.

Un piloto urbano para combatir el calor

El proyecto ‘Onda Circular City Lab’ impulsará un modelo de innovación abierta en el que participarán empresas, emprendedores, entidades tecnológicas y agentes especializados vinculados al sector cerámico y de materiales.

A través de un reto abierto, el Ayuntamiento seleccionará una propuesta innovadora que será instalada y validada en un entorno urbano de alta afluencia. Esta fase permitirá comprobar su comportamiento en condiciones reales.

Entre las posibles soluciones previstas se encuentran refugios climáticos, zonas de sombra, mobiliario urbano bioclimático, jardineras técnicas o pavimentos cerámicos capaces de reducir la temperatura y mejorar el bienestar ciudadano en el espacio público.

Todas estas actuaciones estarán basadas en el uso de materiales reciclados o subproductos cerámicos, bajo criterios de economía circular y sostenibilidad.

Innovación ligada a la cerámica

La actuación incluirá un sistema de medición de indicadores técnicos, ambientales y sociales para evaluar el impacto del proyecto piloto y estudiar su posible implantación futura en otros puntos del municipio.

El proyecto se integra dentro de la estrategia municipal de innovación y sostenibilidad vinculada al sector cerámico, uno de los principales motores económicos de Onda. Su desarrollo se llevará a cabo durante 2026 mediante distintas fases, desde el lanzamiento del reto de innovación hasta la instalación y evaluación final del piloto urbano.

Además, el Ayuntamiento elaborará un informe técnico y un toolkit metodológico para facilitar que el modelo pueda replicarse en otros municipios de la Red Innpulso.

La iniciativa también se alinea con la Agenda Urbana Onda 2030 y el Plan Director Smart City municipal, así como con marcos europeos como el Pacto Verde Europeo, la Nueva Bauhaus Europea y la Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras 2030.

El desarrollo del laboratorio urbano contará con la colaboración de entidades especializadas como el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), universidades y agentes del ecosistema innovador, reforzando la cooperación entre administración, conocimiento y empresa.