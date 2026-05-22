Orpesa recupera su playa más castigada con un aporte histórico de arena de cara al verano

Orpesa ya prepara su litoral para el verano con una de las mayores aportaciones de arena realizadas en los últimos años en sus playas del norte. El municipio ha comenzado estos días los trabajos de trasvase y extendido de unos 15.000 m3 de arena, aportados por Costas, destinados a paliar la grave regresión que sufren especialmente Morro de Gos y Amplàries.

La actuación llega a través de la Delegación Provincial de Costas del Ministerio, después de la solicitud realizada por el Ayuntamiento ante el deterioro que arrastra esta zona del litoral. “Este año, como novedad, recibimos 15.000 m3 de arena que fueron solicitados por el Ayuntamiento dada la grave situación de regresión que sufren nuestras playas del norte”, explica la concejala de Playas, Isabel Moya. Se suman a los 7.000 m3 que el Ayuntamiento tira tras recogerla de la cala del Retor y otros 2.000 recogidos del río Chinchilla.

Los trabajos se centran ahora en el aporte y esparcimiento de la arena en los puntos más afectados por la pérdida progresiva de litoral, especialmente en Morro de Gos, donde la regresión marítima ha provocado importantes escalones y desniveles en distintos tramos de playa en los últimos veranos.

Montones visibles que se están esparciendo por Morro de Gos. / Eva Bellido

La aportación supone prácticamente duplicar los trabajos realizados el pasado año, cuando se redistribuyeron alrededor de 8.000 m3 antes del inicio de la temporada alta. El Ayuntamiento vuelve a ejecutar estas actuaciones justo antes del verano para intentar que la arena aguante lo mejor posible durante la campaña y evitar que pequeños temporales previos resten eficacia a los trabajos.

Playas accesibles y puesta a punto

En paralelo a la regeneración, el municipio también ha comenzado el montaje de las zonas de playas accesibles y los distintos trabajos de acondicionamiento del litoral para la temporada turística.

“Estamos empezando a preparar todas las playas para dar la bienvenida a la maravillosa temporada de verano”, apunta Moya.

Pendientes del plan definitivo

La regeneración de las playas del norte sigue siendo una de las principales reivindicaciones del municipio ante el Gobierno central. Orpesa continúa a la espera de conocer las conclusiones del estudio encargado por el Gobierno de España para definir las actuaciones necesarias que permitan frenar de forma definitiva la regresión del litoral, y que complementará al que contrató directamente el Ayuntamiento con una inversión de alrededor de 100.000 euros

Mientras tanto, las medidas ejecutadas hasta ahora pasan por los trasvases de arena antes de cada verano, tras el cierre del canal de la Illeta, una actuación ya finalizada que los expertos consideran clave para frenar la regresión costera en la playa Morro de Gos, que no ha parado de perder arena en los últimos años.

Y es que el espacio entre las piedras de la escollera, reabierta tras el temporal Gloria en el 2020, provocaba una pérdida continua de sedimentos. Y los expertos recomendaban volver a cerrarlo.

La actuación consistió en sellarlo para evitar la fuga de arena hacia el sur y favorecer la recuperación progresiva de la playa. La obra fue ejecutada por la UTE Etayo Construcción e Ingeniería SL y Comaypa SA por un importe de 161.530 euros, sufragado íntegramente con fondos municipales.