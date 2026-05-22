La piscina natural más emblemática de Castellón, ahora más inclusiva
El espacio natural se convierte en un espacio inclusivo con nuevas medidas que facilitan el acceso al agua para personas con diversidad funcional
La Fuente de los Baños de Montanejos es desde ahora un espacio más accesible e inclusivo. Este enclave natural, uno de los lugares más conocidos y visitados del municipio, ha incorporado nuevas medidas para facilitar el baño a personas con movilidad reducida. Entre las mejoras se encuentran una silla anfibia, muletas adaptadas y un camino acondicionado, elementos que permiten que más personas puedan acceder al agua con mayor seguridad y comodidad.
La información ha sido dada a conocer por Miguel Sandalinas Collado, alcalde de Montanejos, quien ha destacado la importancia de esta actuación para el municipio. El primer edil ha señalado que se trata de una inversión que permite que la Fuente de los Baños sea “más de todos que nunca”, al facilitar que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar por primera vez del baño en este entorno natural.
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La actuación supone un avance importante para Montanejos, ya que contribuye a eliminar barreras y garantiza que este espacio pueda ser disfrutado por vecinos y visitantes independientemente de sus capacidades físicas. En este sentido, Sandalinas ha puesto en valor que el dinero de los vecinos se destine a iniciativas que mejoran la vida de las personas y hacen que los espacios compartidos sean más accesibles, inclusivos y justos.
Los primeros en estrenar estas nuevas mejoras han sido los usuarios de Dacem del Mijares y del Palancia, que han podido disfrutar de una jornada muy especial en la Fuente de los Baños. Para muchas personas, esta actuación convierte el baño en una experiencia posible por primera vez, haciendo de este día una fecha inolvidable tanto para los usuarios como para quienes han impulsado la iniciativa.
Con esta intervención, Montanejos da un paso más para convertirse en un municipio más acogedor y amable. La mejora de la Fuente de los Baños no solo facilita el acceso a uno de sus enclaves más emblemáticos, sino que también refuerza el compromiso del municipio con la inclusión y con el derecho de todas las personas a disfrutar de los espacios públicos en igualdad de condiciones.
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