Almassora apura sus celebraciones patronales con toros y ‘tombet’
Un buen número de peñas se unen para patrocinar los dos últimos astados de los festejos taurinos de Santa Quitèria
La multitudinaria cena patrocinada por CaixAlmassora reparte 2.000 raciones de carne
La diversión no cede ni un ápice a pocas horas de que Almassora concluya, un año más, el homenaje a su patrona, Santa Quitèria.
El último sábado festivo ha encadenado actos para todos los públicos y ha vuelto a tener uno de sus momentos culminantes en los bous al carrer. La última exhibición de estas celebraciones tuvo como protagonistas a sendos astados, patrocinados el primero de ellos, un ejemplar de El Torero, por las peñas El Caragol y El Trasto, y el segundo, de Las Monjas, por Els Vint, La Brusa, La Colla, Els Casats, L’Aberració, La Galbana, L’Estocà, La Tribu, Tots Tancats, La Kalaña, L’Embolic, El Deklive, El Descaro, La Tabarra y La Jarana.
Otro de los eventos más multitudinarios de la jornada es la cena de tombet de bou patrocinada por CaixAlmassora, que reparte 2.000 raciones en la calle Trinidad.
Actos para todos
El Mesón del Vino, con su animación musical, ha sido otro de los puntos de reunión por excelencia en un sábado que arrancó con una nueva visita y talleres de arqueología en familia en el yacimiento del Torrelló del Boverot. Los más jóvenes pudieron disfrutar además con una trashumancia urbana de ganado mestizo, patrocinada por la Asociación de Peñas Taurinas, mientras que la devoción por la patrona ha vuelto a quedar patente en el paso por el manto de Santa Quitèria en la Iglesia de la Natividad.
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