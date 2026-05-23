Conecta Leader reunirá a más de 20 emprendedores rurales en sus Jornadas de Primavera en Vilafranca

El proyecto Conecta Leader celebra, el 28 de mayo, sus Jornadas de Primavera en el parador de fiestas de Vilafranca, en horario de 10.00 a 13.00 horas, en una cita que se consolida como uno de los principales encuentros presenciales del año dentro de esta iniciativa de dinamización y cooperación del medio rural.

La jornada contará ya con la participación confirmada de más de 20 emprendedores, profesionales y empresas de distintos territorios rurales vinculados al proyecto, que expondrán sus iniciativas, compartirán experiencias y explorarán nuevas oportunidades de colaboración conjunta.

Los sectores del turismo y la comunicación concentrarán buena parte de la participación prevista, aunque también estarán representados ámbitos profesionales muy diversos como los servicios, la construcción, los perfiles técnicos y otras actividades económicas vinculadas al territorio rural.

Espacio de intercambio

El encuentro está concebido como un espacio de networking, intercambio de conocimiento y generación de sinergias entre personas emprendedoras, empresas y entidades que forman parte de los diferentes grupos de trabajo impulsados por Conecta Leader.

El presidente del GAL Maestrat Plana Alta, grupo coordinador del proyecto, Domingo Giner, ha destacado que "estas jornadas permiten que emprendedores y profesionales de distintos municipios se conozcan personalmente, compartan inquietudes y puedan encontrar vías de cooperación reales que ayuden a fortalecer la economía rural".

Giner ha señalado además que "el hecho de contar ya con más de veinte proyectos confirmados demuestra el interés creciente que está generando Conecta Leader entre personas emprendedoras que buscan apoyarse mutuamente y crear oportunidades desde el territorio".

Asimismo, ha explicado que uno de los objetivos principales del proyecto es "crear conexiones útiles entre profesionales de diferentes sectores, favoreciendo que surjan colaboraciones, proyectos conjuntos y nuevas iniciativas económicas que ayuden a fijar población y dinamizar nuestros pueblos".

Durante la jornada también se darán a conocer algunos de los proyectos y servicios que ya se están desarrollando dentro de los grupos temáticos de Conecta Leader, especialmente en áreas relacionadas con la promoción turística, la comunicación y la cooperación empresarial.

Las Jornadas de Primavera buscan consolidarse como un punto de encuentro para el talento rural y para todas aquellas iniciativas que apuestan por la innovación, la colaboración y el desarrollo sostenible en el interior..

Las inscripciones ya están abiertas a través del siguiente enlace: https://www.conectaleader.es/event-details/jornades-primavera/form

Una nueva etapa estratégica para el medio rural valenciano

El Proyecto Conecta Leader, enmarcado en el Programa de Cooperación Leader y cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, busca crear alianzas y proyectos conjuntos que impulsen la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y el turismo de calidad en el medio rural.

Entre sus próximas acciones destacan la creación de grupos de trabajo de emprendedores rurales, la dinamización de alianzas empresariales, el intercambio de recursos entre pymes y la difusión de buenas prácticas que sirvan como ejemplo e inspiración.

Noticias relacionadas

Con esta renovada etapa, Conecta Leader se consolida como una plataforma de referencia en la cooperación rural, apostando por un modelo de desarrollo basado en la colaboración, la innovación y la puesta en valor del talento local.