Gran velada cultural con los XI Premis Literaris Ciutat de Benicarló

El Magatzem de la Mar ha acogido el acto de entrega de la 11ª edición de los Premis Literaris Ciutat de Benicarló, una cita con la que el Ayuntamiento de la localidad impulsa el reconocimiento de la creación literaria, así como el valor divulgativo y la calidad de obras, en distintas modalidades.

La convocatoria ha reunido así diferentes propuestas vinculadas a la identidad cultural de la ciudad y la literatura infantil.

En la modalidad del X Premio de Divulgación Científica, la obra ganadora fue El Nitrato y la Comunidad del Nitrógeno, de Francesc Lloret Pastor, catedrático emérito de Química Inorgánica del Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de València.

Una de las novedades fue la incorporación del I Premio Ciudad de Benicarló, una modalidad creada para proyectar la ciudad desde una mirada cultural, patrimonial y literaria. En esta primera edición el galardón fue para Vino Carlón, de César David Moreno Ramírez, profesional vinculado al marketing y la publicidad.

Otros galardones

En la categoría correspondiente a Álbum Infantil Ilustrado, el reconocimiento recayó en Meli, un cuento sobre las altas capacidades, obra de Mercedes Palacio San Juan e Iván González Menéndez, con ilustraciones de Anabel Juste.

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Con este fallo, los Premis Literaris Ciutat de Benicarló mantienen su decidida apuesta por los géneros diversos y por las obras dirigidas a públicos diferentes, dentro de una convocatoria anual que refuerza la literatura como espacio de creación, divulgación y proyección cultural