Gran velada cultural con los XI Premis Literaris Ciutat de Benicarló
‘Vino Carlón’, de César David Moreno, se alza con la nueva distinción que proyecta la ciudad
El Magatzem de la Mar ha acogido el acto de entrega de la 11ª edición de los Premis Literaris Ciutat de Benicarló, una cita con la que el Ayuntamiento de la localidad impulsa el reconocimiento de la creación literaria, así como el valor divulgativo y la calidad de obras, en distintas modalidades.
La convocatoria ha reunido así diferentes propuestas vinculadas a la identidad cultural de la ciudad y la literatura infantil.
En la modalidad del X Premio de Divulgación Científica, la obra ganadora fue El Nitrato y la Comunidad del Nitrógeno, de Francesc Lloret Pastor, catedrático emérito de Química Inorgánica del Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de València.
Una de las novedades fue la incorporación del I Premio Ciudad de Benicarló, una modalidad creada para proyectar la ciudad desde una mirada cultural, patrimonial y literaria. En esta primera edición el galardón fue para Vino Carlón, de César David Moreno Ramírez, profesional vinculado al marketing y la publicidad.
Otros galardones
En la categoría correspondiente a Álbum Infantil Ilustrado, el reconocimiento recayó en Meli, un cuento sobre las altas capacidades, obra de Mercedes Palacio San Juan e Iván González Menéndez, con ilustraciones de Anabel Juste.
Con este fallo, los Premis Literaris Ciutat de Benicarló mantienen su decidida apuesta por los géneros diversos y por las obras dirigidas a públicos diferentes, dentro de una convocatoria anual que refuerza la literatura como espacio de creación, divulgación y proyección cultural
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento
- Un joven de Castellón conquista ‘La Voz Kids’ y entra en el equipo de Edurne
- La piscina natural más emblemática de Castellón, ahora más inclusiva
- Un pueblo de Castellón, entre los más bonitos de España, se prepara para ver el eclipse junto al mar
- Contrato de dos años y medio: la Vall busca 7 profesionales para un proyecto pionero de infancia
- Una plaza única en la provincia de Castellón cumple 75 años y estrena voz
- Un anciano herido tras caer en un solar sin vallar en Sant Josep de la Vall: «Ha pasado lo que advertimos que podía a pasar»
- La escapada de junio en Castellón con tapas, patrimonio, naturaleza y comercio local