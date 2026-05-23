Onda abre el nuevo Parque de las Tres Culturas con un gran jardín comestible y espacios para aprender en la naturaleza
La ciudad inaugura el espacio con una gran fiesta familiar y un enclave con más de 40 árboles frutales y refugios para fauna local
El Ayuntamiento de Onda ha inaugurado el renovado Parque de las Tres Culturas, un espacio completamente transformado que fusiona naturaleza, ocio familiar y educación ambiental a través de un innovador jardín comestible y nuevas zonas pensadas para el disfrute de vecinos de todas las edades.
La apertura de la nueva plaza se ha convertido en una auténtica fiesta familiar con animación infantil, música, almuerzo, photocall y actividades para los más pequeños, en una jornada que ha reunido los ondenses para descubrir uno de los proyectos de regeneración urbana y natural más singulares impulsados por el consistorio.
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado durante la inauguración: "Os escuchamos y nos comprometimos a hacer de esta plaza un lugar más seguro, accesible, natural y sostenible donde aprender, jugar y disfrutar". "Es un orgullo ver hoy las caras de disfrute de los más pequeños y la ilusión en los ojos de los mayores. Lo que demuestra que todo el esfuerzo empleado en convertir esta plaza en un pionero parque pedagógico y oasis verde ha valido la pena", ha añadido.
La actuación ha permitido renovar integralmente este emblemático entorno urbano, eliminando desniveles y barreras arquitectónicas para crear un parque totalmente accesible, cómodo y seguro. Además, el nuevo diseño apuesta por integrar más naturaleza y zonas verdes en el centro urbano, generando un espacio abierto pensado para pasear, descansar y convivir.
Un jardín comestible para aprender y disfrutar
El gran protagonista del nuevo parque es su jardín comestible, un espacio natural que cuenta con más de 40 árboles frutales y vegetación autóctona, que ha sido concebido como un entorno didáctico al aire libre. La iniciativa permitirá especialmente a los niños conocer el ciclo de las plantas, descubrir diferentes especies y fomentar valores vinculados al cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad.
El proyecto incorpora también refugios para fauna local, entre ellos hoteles para insectos y bebederos para aves, reforzando la biodiversidad del entorno y favoreciendo la presencia de especies beneficiosas para el ecosistema urbano. Todo ello convierte el parque en un espacio vivo que combina ocio, naturaleza y concienciación ambiental.
A esta renovación se suman nuevos juegos infantiles, reforzando el carácter familiar del enclave y ampliando las posibilidades de ocio y convivencia para vecinos de todas las edades.
Un parque con historia y simbolismo
El Parque de las Tres Culturas toma su nombre de la escultura Tolerantia, una obra del escultor Chul Young Choe premiada con motivo del 750º aniversario de la Carta Pobla de Onda y concebida como símbolo de convivencia entre las culturas cristiana, musulmana y judía que formaron parte de la historia de la ciudad.
La pieza integra elementos representativos de cada una de ellas, como los arcos musulmanes, la menorá judía y la cruz cristiana de la Resurrección, reflejando valores de tolerancia, convivencia y apertura que siguen formando parte de la identidad de Onda.
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