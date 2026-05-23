La XXVI Trobada de Bèsties de Foc enciende las calles de Betxí
La población de la Plana Baixa acoge por primera vez el evento organizado por Botafocs, con entidades de la Comunitat y Cataluña
Betxí ha acogido este sábado por primera vez la Trobada de Bèsties de Foc organizada por Botafocs, que cumple ya 26 ediciones y ha llenado este municipio de la Plana Baixa de dragones y otras bestias mitológicas, música y bailes tradicionales y espectáculos de pirotecnia.
Els Dolçainers i Tabaleters de Betxí han ejercido como anfitriones en un evento que ha convertido la localidad en capital del bestiario festivo de las comarcas de Castellón, y que también ha contado con entidades llegadas desde otros puntos de la Comunitat Valenciana y Cataluña.
Exposición y 'tabalada'
La jornada ha arrancado por la tarde con la exposición del bestiario y muestra musical en la plaza Mayor, tras la cual tuvo lugar la bienvenida a los participantes y la entrega de detalles, seguida de la tabalada y toques populares de las entidades desplazadas a Betxí.
El momento más esperado ha llegado con el pasacalle de figuras y músicos por las calles del municipio, en un ambiente de lo más festivo que se ha prolongado con la ejecución de diversos bailes y las espectaculares enceses con un remate como colofón final.
El evento forma parte de la celebración de los 36 años de Botafocs, que tendrá como próxima cita la Nit de Sant Joan.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento
- Un joven de Castellón conquista ‘La Voz Kids’ y entra en el equipo de Edurne
- La piscina natural más emblemática de Castellón, ahora más inclusiva
- Un pueblo de Castellón, entre los más bonitos de España, se prepara para ver el eclipse junto al mar
- Contrato de dos años y medio: la Vall busca 7 profesionales para un proyecto pionero de infancia
- Una plaza única en la provincia de Castellón cumple 75 años y estrena voz
- Un anciano herido tras caer en un solar sin vallar en Sant Josep de la Vall: «Ha pasado lo que advertimos que podía a pasar»
- La escapada de junio en Castellón con tapas, patrimonio, naturaleza y comercio local