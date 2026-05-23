La XXVI Trobada de Bèsties de Foc enciende las calles de Betxí

Betxí ha acogido este sábado por primera vez la Trobada de Bèsties de Foc organizada por Botafocs, que cumple ya 26 ediciones y ha llenado este municipio de la Plana Baixa de dragones y otras bestias mitológicas, música y bailes tradicionales y espectáculos de pirotecnia.

Els Dolçainers i Tabaleters de Betxí han ejercido como anfitriones en un evento que ha convertido la localidad en capital del bestiario festivo de las comarcas de Castellón, y que también ha contado con entidades llegadas desde otros puntos de la Comunitat Valenciana y Cataluña.

Exposición y 'tabalada'

La jornada ha arrancado por la tarde con la exposición del bestiario y muestra musical en la plaza Mayor, tras la cual tuvo lugar la bienvenida a los participantes y la entrega de detalles, seguida de la tabalada y toques populares de las entidades desplazadas a Betxí.

El momento más esperado ha llegado con el pasacalle de figuras y músicos por las calles del municipio, en un ambiente de lo más festivo que se ha prolongado con la ejecución de diversos bailes y las espectaculares enceses con un remate como colofón final.

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El evento forma parte de la celebración de los 36 años de Botafocs, que tendrá como próxima cita la Nit de Sant Joan.