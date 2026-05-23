Vinaròs potencia el deporte local con 150.000 euros

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado las nuevas bases reguladoras de las subvenciones destinadas a clubs, entidades deportivas, deportistas locales y actividades vinculadas al ámbito deportivo. La medida salió adelante este viernes durante la celebración de la Junta de Gobierno Local.

El concejal de Deportes, Luis Adell, ha destacado que se trata de una “línea de ayudas muy importante para el tejido deportivo local y para apoyar su trabajo diario”. Según ha explicado, desde el inicio de la legislatura uno de los objetivos del área ha sido la “remodelación, revisión y modernización” de las anteriores bases reguladoras.

Cambios

Adell ha señalado que anteriormente existía una única regulación para todas las ayudas deportivas, mientras que el nuevo modelo se divide ahora en tres apartados diferenciados, “lo que aporta más organización, objetividad y equidad”. Además, ha indicado que las nuevas bases responden a un sistema “más técnico y adaptado a la normativa actual del deporte”.

Uno de los aspectos más destacados es el incremento de la dotación económica global de las subvenciones, que alcanzará los 150.000 euros. El edil ha explicado que las ayudas destinadas a actividades náuticas, que suponían alrededor de 7.000 euros, dejan de incluirse dentro de esta línea específica, por lo que el aumento destinado al deporte local es “muy importante”.

Consenso

El responsable municipal también ha subrayado que las nuevas bases han sido “compartidas, consensuadas y trabajadas por la comisión técnica”, con el objetivo de garantizar una distribución más justa y transparente de las ayudas.

En cuanto a las categorías deportivas, las nuevas bases no contemplan la categoría prebenjamín, ya que las Escuelas Deportivas Municipales ya subvencionan las actividades dirigidas a esa franja de edad.

En femenino

Por otro lado, Adell ha puesto en valor el impulso al deporte femenino incorporado en esta nueva línea de subvenciones. “Hasta ahora nunca se había contemplado en la línea de ayudas y ahora, cuando hablamos de licencias federativas, no se hace distinción entre masculino y femenino”, ha señalado.

Además, dentro del apartado de actividades complementarias de la baremación, el deporte femenino contará con un 2% adicional.

Finalmente, el concejal ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad en el ámbito deportivo y ha animado “a todas las mujeres y niñas a involucrarse en actividades y clubes deportivos”.

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Las bases de las subvenciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 21 de mayo y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 11 de junio. Más información en esports.vinaros.es.